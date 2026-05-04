Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικά υψηλή κερδοφορία στα 12 δισ. και μερίσματα 6,2 δισ. ευρώ

Ιστορικό υψηλό η κερδοφορία των εισηγμένων το 2025, άνω των 12 δισ. ευρώ, αλλά τα 5,5 δισ. ευρώ μόνο από τις 7 τράπεζες και τα 11 δισ. ευρώ από τις 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν και τα προς διανομή μερίσματα αγγίζοντας τα 6,2 δισ. ευρώ, αλλά τα 2,8 δισ. ευρώ προέρχονται από τις 4 συστημικές τράπεζες.

Τα λειτουργικά κέρδη εκτινάχθηκαν επίσης σε ιστορικά υψηλά και στα 16,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 102,2 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 3,5%, και για πολύ λίγο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του 2022 (107 δισ. ευρώ).

Το 84% των εταιρειών ήταν κερδοφόρες με τα λειτουργικά κέρδη σε ιστορικά υψηλά, φθάνοντας στα 16,02 δισ. ευρώ.

Πολύ σημαντικό στοιχείο που έδειξαν τα αποτελέσματα των εισηγμένων είναι ότι το 84% των εταιρειών ήταν κερδοφόρες (120), εκ των οποίων 17 εταιρείες επέστρεψαν από ζημίες σε κέρδη σύμφωνα με το τμήμα Ανάλυσης της Beta Securities. Επίσης, 67 εταιρείες ή το 70% του συνόλου, βελτίωσαν την κερδοφορία τους, ενώ 36 τη μείωσαν και 23 ήταν ζημιογόνες.

Δανεισμός και ταμειακά διαθέσιμα

Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό η ένταση που παρατηρείται στις επενδύσεις των ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 6,2% στα 34,3 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα των εισηγμένων διαμορφώθηκαν στα 20,047 δισ. ευρώ με αύξηση 20,3%, ενώ 35 εταιρείες (το 26% του συνόλου) εμφάνισαν θετικό καθαρό ταμείο, καθώς τα ταμειακά τους διαθέσιμα ήταν μεγαλύτερα από τον συνολικό δανεισμό τους.

Ο πόλεμος στο ΙΡΑΝ επηρεάζει τα αποτελέσματα α' και β' τριμήνου

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν επηρεάσει τα μεγέθη του α΄ και του β΄ τριμήνου, κυρίως στους κλάδους των μεταφορών και των πρώτων υλών, θέτοντας τις βάσεις για μία σχετικά δύσκολη χρονιά.