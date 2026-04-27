Νέα εποχή για το ελληνικό χρηματιστήριο - Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Τεχνολογίας

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο (25/4) το Κέντρο Τεχνολογίας του ελληνικού χρηματιστηρίου από τον Έλληνα υπουργό οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, του Γάλλου υπουργού οικονομικών, βιομηχανίας, ενέργειας και ψηφιακής ανεξαρτησίας Roland Lescure και του CEO του Euronext κ. Στεφάν Μπουζνά. Tην τελετή παρακολούθησαν και οι πρέσβεις των χωρών που αποτελούν το Euronext.

Tα εγκαίνια ανέδειξαν την θέση της Αθήνας ως ένα διπλό χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό hub στην Ευρώπη. Το Euronext Athens εισέρχεται και διευρύνει το ομοσπονδιακό μοντέλο του Euronext , διευρύνοντας την ρευστότητα του ομίλου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι η επένδυση του Euronext αποτελεί μία ακόμη απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα επέστρεψε στις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπη. Η πρόσφατη αναβάθμιση από τον MSCI ισχυροποιεί την άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου. Επεσήμανε ότι το 2013 , το ελληνικό χρηματιστήριο είχε υποβαθμιστεί και το 2015 παρέμεινε κλειστό για 5 εβδομάδες, τονίζοντας ότι η δύσκολη περίοδος αποτελεί παρελθόν.

Μία νέα εποχή για το ελληνικό χρηματιστήριο

Ο στόχος του Euronext είναι να μεγαλώσει μέσω εξαγορών δημιουργώντας μία μεγαλύτερη , ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική κεφαλαιαγορά και ταυτόχρονα να διευκολύνει την μετάβαση των εισηγμένων επιχειρήσεων σε μεγαλύτερα μεγέθη και με μεγαλύτερους στόχους.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure , δήλωσε ενθουσιασμένος από την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext , δηλώντας ότι είναι «ισχυρό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Ισχυροποιεί , την ευρωπαϊκή εικόνα ως ισχυρό ‘παίκτη’ προωθώντας ταυτόχρονα την Πανευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων με οδηγούς την Ελλάδα και την Γαλλία προς τις Βρυξέλλες.

Ο CEO του Euronext κ. Μπουζνά (Boujnah) , τόνισε ότι τα εγκαίνια του Τεχνολογικού Κέντρου σε συνδυασμό με το rebranding σε Euronext Athens, ανεβαίνει και τις φιλοδοξίες του ομίλου. Η Αθήνα θα αποτελέσει στρατηγικό hub και για χρηματοοικονομικά και για τεχνολογικά θέματα και θα στηρίξει την ανάπτυξη , την λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών του Euronext σε πολλά κράτη ισχυροποιώντας τεχνολογικά τον όμιλο.

Προχωρούν σε προσλήψεις - Ιούνιο 2027 θα ξεκινήσει η διαδικασία ενσωμάτωση και ενοποίησης

Το Euronext Athens έχει ξεκινήσει την διαδικασία των προσλήψεων στελεχών σε τομείς όπως το Software engineering , data and analytics, κυβερνοασφάλεια και λειτουργικότητα με στόχο να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2026

Το κέντρο θα είναι ‘κλειδί’ για την ενσωμάτων του Euronext Athnes στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πάνω στο σύστημα διαπραγμάτευσης Optiq που θα σχεδιαστεί μέχρι τον Ιούνιο 2027 και θα ολοκληρώσει την ενσωμάτωση μέχρι το 2029.