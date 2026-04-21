«Μπλόκο» σε νέα ξενοδοχεία σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων - Δούκας: «Να μη γίνουμε όπως η Βαρκελώνη»

Η συζήτηση για τη διαχείριση του τουρισμού στην Αθήνα περνά σε νέα φάση, καθώς μετά τους περιορισμούς στα καταλύμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τίθεται πλέον στο τραπέζι και το ενδεχόμενο «παγώματος» στην έκδοση αδειών για το άνοιγμα νέων ξενοδοχείων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «This is Athens - Agora», επισημαίνοντας την ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Όπως δήλωσε, είναι κρίσιμο να αξιολογηθεί τόσο ο αριθμός των νέων ξενοδοχειακών μονάδων που απαιτούνται όσο και οι περιοχές στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια αντοχής της Αθήνας.

Στο τραπέζι «πλαφόν» για τα ξενοδοχεία

Ήδη στο κέντρο της πρωτεύουσας ισχύει απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρεις γειτονιές, ενώ εξετάζεται αν αντίστοιχα μέτρα πρέπει να επεκταθούν και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι υπάρχουν περιοχές που εμφανίζουν σημάδια κορεσμού και δεν μπορούν να υποστηρίξουν επιπλέον τουριστική επιβάρυνση, προειδοποιώντας ότι «η Αθήνα δεν πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα πόλεων όπως η Βαρκελώνη».

Στο προσκήνιο ο ανασχεδιασμός της πόλης

Σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, στην Αττική λειτουργούν περίπου 68.934 ξενοδοχειακές κλίνες, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές βρίσκονται στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο (τρίγωνο). Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έντονη αύξηση τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα εναλλακτικά καταλύματα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου της πόλης.

Εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου αναγνωρίζουν την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, Ευγένιος Βασιλικός, τόνισε ότι η ανάπτυξη των καταλυμάτων πρέπει να βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, το οποίο θα καθορίζει τόσο τον αριθμό όσο και το είδος των νέων μονάδων.

Όπως ανέφερε, δεν είναι απαραίτητο να ανακαλυφθούν νέες λύσεις, καθώς παραδείγματα από το εξωτερικό δείχνουν τον δρόμο. Σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όσο και στην έκδοση νέων ξενοδοχειακών αδειών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του πρώην Ολυμπιακού ακινήτου του Tae Kwon Do, το οποίο σχεδιάζεται να μετατραπεί σε συνεδριακό κέντρο. Ένα τέτοιο έργο, όπως σημείωσε, θα δημιουργήσει ανάγκη για νέες ξενοδοχειακές κλίνες στην περιοχή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ύπαρξη σαφούς σχεδιασμού.



Η Αθήνα αποτελεί πλέον τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Ελλάδας με τη δυναμική αυτή ανάπτυξη να ενισχύει την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική πρόοδο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.