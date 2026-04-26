Κόντρα Δούκα-Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό: «Παραπλανητικά μηνύματα» - «Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη»

Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση για τον τουρισμό στην Αθήνα, με αφορμή τη συνέντευξη του Χάρη Δούκα στον Guardian που έφερε την αντίδραση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, με αποτέλεσμα οι δυο τους να ανταλλάσσουν αιχμές για τη διαχείριση της εικόνας και των πιέσεων που δέχεται η πρωτεύουσα.

Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη: «Η Αθήνα χρειάζεται σοβαρότητα, όχι κατασκευασμένες κρίσεις»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει να εστιάζει στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως η καθαριότητα, η λειτουργικότητα και η ποιότητα ζωής, σημειώνοντας πως η δημόσια εικόνα της πόλης δεν μπορεί να πλήττεται από «παραπλανητικά μηνύματα».

«Οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι η Αθήνα δεν χρειάζεται «κατασκευασμένες εικόνες κρίσης», αλλά «σοβαρή δουλειά και υπεύθυνη στάση», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα για τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι η σύγκριση της Αθήνας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, είναι «απλουστευτική και λανθασμένη», υπογραμμίζοντας ότι η πρωτεύουσα έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο διεθνή προορισμό.

«Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη πιέζει τις γειτονιές», λέει ο Χάρης Δούκας

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας απάντησε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονιές της Αθήνας λόγω της τουριστικής πίεσης.



«Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει», ανέφερε.

Ο δήμαρχος κάλεσε την υπουργό να στηρίξει το αίτημα του Δήμου για απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα δεν επιστρέφονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα υποδομών.

«Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ», σημείωσε, προσθέτοντας πως απαιτείται συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την πόλη.

Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και δημοτικής αρχής αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη διαχείριση της τουριστικής πίεσης στην Αθήνα, με το ζήτημα της βιωσιμότητας και των υποδομών να βρίσκεται στο επίκεντρο.