Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ - Αιχμές Ανδρουλάκη για Τσίπρα, Βαρδακαστάνης για γραμματέας

Την κρίσιμη εκκρεμότητα με τη θέση του γραμματέα του κόμματος «κλείνει» σήμερα το ΠΑΣΟΚ με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ξεκίνησε με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε για γραμματέα του κόμματος τον Γιάννη Βαρδακαστάνη του οποίου έπλεξε το εγκώμιο.

«Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. όποτε και αν προκηρύξουν εκλογές, θα έχουν αντίπαλο - και μάλιστα ισχυρό» τόνισε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης και διατύπωσε αμέσως αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο δεν κατονόμασε:

«Ας μιλήσουμε καθαρά: Το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Εμείς όμως έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Οι Έλληνες διεκδικούν μια καλύτερη ζωή και έχουμε χρέος να τους την προσφέρουμε. Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση;».

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου: «Φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα καταργήσουν την ευρωπαϊκή εισαγγελία με ένα νόμο και ένα άρθρο» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση που επιτίθεται στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις Ανεξάρτητες Αρχές; Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις και κυκλώματα που δρουν μέσα σε θεσμούς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που απομυζούν και λεηλατούν τους ευρωπαϊκούς πόρους με την ανοχή της κυβέρνησης; Η ύβρις πάντοτε τιμωρείται. Και η τιμωρία θα έρθει πρώτα απ’ όλα από τον ελληνικό λαό, που στις επόμενες εκλογές θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ο πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να διαψεύσει τις καταγγελίες Ντίλιαν για το predator και «έκανε στη βουλή ότι δε γνωρίζει το όνομά του».

«Η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Ενώ ο κ. Ντίλιαν άκουγε τους υπουργούς σας, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εισαγγελείς και δημοσιογράφους», είπε χαρακτηριστικά.

«Μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις»

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «μπαλώματα» τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - μέτρα τα οποία απέδωσε στο σκάνδαλο Λαζαρίδη και το 13 στα 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπε.

«Ή με τη ΝΔ που σας αντιμετωπίζει ως πελάτες ή με το ΠΑΣΟΚ που σας αντιμετωπίζει ως πολίτες» είπε ο κ. Ανδρουλάκης λέγοντας πως δεν υπάρχει υπεραπόδοση στην ανάπτυξη αλλά στην ακρίβεια.

Το Πολιτικό Συμβούλιο

Για το Πολιτικό Συμβούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει τους: Μιχάλη Αεράκη, Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλο Γερουλάνο, Θανάση Γλαβίνα, Μαρία Δαφέρμου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα, Λευτέρη Καρχιμάκη, Μιχάλη Κατρίνη, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκο Μήλη, Κώστα Παπαδημητρίου, Φίλιππο Σαχινίδη, Κώστα Σκανδαλίδη, Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέα Σπυρόπουλο, Μιχάλη Τζελέπη, Κώστα Τσουκαλά, Έφη Χαλάτση, Παύλο Χρηστίδη και Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Στο όργανο, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, συμμετέχουν επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης και ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.