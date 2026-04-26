Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Σχεδόν σταλινισμός η ισόβια αυτοανανέωση θητείας

Για τις αλλαγές που αναμένονται στο ΕΣΥ, τις νέες προσλήψεις, αλλά και για τη θεσμική αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μίλησε στην ΕΡΤnews ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας αναφορά και στος πολιτικές εξελίξεις.

Στην αρχή της συνέντευξής του, περιέγραψε πώς κατάφερε να βρίσκεται ταυτόχρονα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και σε συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «πολύ υψηλής ποιότητας τεχνολογία» και ότι «αν δεν το ανέφερε κανείς, δύσκολα θα γινόταν αντιληπτό ότι δεν ήταν φυσική παρουσία». Με διάθεση χιούμορ στάθηκε στις αντιδράσεις των social media, σημειώνοντας πως «σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι όχι».

Σχετικά με τις κινήσεις ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας, γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγουν στον αέρα 1.000 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, εκτιμώντας ότι «στις περισσότερες θα υπάρξει ανταπόκριση», καθώς η διαδικασία των προσλήψεων παρουσιάζει πλέον σημαντική βελτίωση. Ειδική μνεία έκανε στα νησιά, όπου, όπως είπε, αναμένεται να καταγραφούν «τα λιγότερα κενά εδώ και πολλά χρόνια» χάρη σε κρατικά κίνητρα, δωρεές και τοπικές πρωτοβουλίες.

Παρότι σημείωσε πρόοδο σε αρκετούς τομείς, αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι εξακολουθεί να αφορά τους νοσηλευτές. Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πλήρες σχέδιο για την ενίσχυση του κλάδου, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή. «Απολύτως αποδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουμε ευθύνη να κάνουμε το επάγγελμα πιο ελκυστικό», ανέφερε.

«Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας»

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας για «σοβαρή και δημόσια σύγκρουση» ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον Άρειο Πάγο όσον αφορά την αρμοδιότητα για την ανανέωση των εισαγγελέων. Τόνισε ότι, κατά την άποψή του, η θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι ορθή και ότι το ζήτημα πρέπει να κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όπως είπε, «δεν μπορεί να υπάρχει θεσμός που να αυτοανανεώνεται επ’ αόριστον, είναι αντιευρωπαϊκό» και πρόσθεσε: «Πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να αποφανθεί επί αυτού του θεσμικού ζητήματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι αποκλείεται οι Ευρωπαίοι δικαστές στο Λουξεμβούργο να πουν ότι φτιάξαμε τον πρώτο θεσμό που θα είναι ισόβιος στην Ευρώπη. Για μένα θα ήταν σχεδόν σταλινισμός».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί την ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, εξ ου και η απόφαση να μεταφερθεί ο οργανισμός στην ΑΑΔΕ, μια ενέργεια που, όπως υποστήριξε, δείχνει ξεκάθαρη πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των παθογενειών.

Περνώντας στο πολιτικό επίπεδο, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και σχολίασε τα σενάρια για τη συγκρότηση νέων πολιτικών σχημάτων. Για το ενδεχόμενο καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι πιθανότατα θα επηρεάσει κυρίως το ίδιο ακροατήριο με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, αφού «υπάρχει κοινό ακροατήριο που θα ανταγωνιστούν».

Αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελία εργαζόμενης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έλαβε τη δημοσιότητα που θα είχε αν αφορούσε άλλο πολιτικό πρόσωπο.

Κλείνοντας, μίλησε για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος της ΕΕ και έχει κάθε δικαίωμα να διατυπώνει κριτική στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Ο πραγματικός φιλοευρωπαϊσμός είναι να διεκδικούμε μια καλύτερη Ευρώπη», κατέληξε.