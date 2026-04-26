Συσπείρωση και τόνωση ηθικού από Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή με «καρφιά» προς Τσίπρα

Την έναρξη του προεκλογικού αγώνα με στόχο τη νίκη απέναντι στη ΝΔ κήρυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά το πρόσφατο συνέδριο του Μαρτίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά, κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε αγώνα με ενότητα ομοψυχία και συλλογικότητα, ενώ στέλνοντας ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αλλά κυρίως στο σύνολο της κοινωνίας υποστήριξε ότι όποτε κι αν προκηρυχθούν εκλογές, η ΝΔ θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε με επιθετικό τρόπο να βάλει τέλος στη συζήτηση ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ δεν είναι για την πρωτιά αλλά για την κυριαρχία στον αντιπολιτευόμενο προοδευτικό χώρο, δηλαδή σε μια μάχη δεύτερης θέσης με το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα. «Ας μιλήσουμε καθαρά: Το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Εμείς όμως έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία», ξεκαθάρισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να καταδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και δεν δίνει μια μάχη ηττημένων.

Τα «καρφιά» προς Τσίπρα

Ρίχνοντας «καρφιά» προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε δημοσίως το ερώτημα, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στις δηλώσεις Τσίπρα περί επιστροφής για να επιστρέψει η κανονικότητα και να αποκτήσει ο κ. Μητσοτάκης αντίπαλο: «Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση;», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, δίνοντας και την απάντηση: «Τα πράγματα είναι απλά. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος και θα την κάνουμε πράξη».

Τέλος, δήλωσε ότι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο πρόγραμμά του και στα στελέχη του και όχι -όπως είπε- στην ολιγαρχία και στα ισχυρά συμφέροντα, ενώ σε προσωπικό τόνο πρόσθεσε ότι δεν επιδιώκει να κατακτήσει την εξουσία με κάθε κόστος ή με επώδυνους συμβιβασμούς και όπως τόνισε «δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με τη μικρή, καθημερινή διαφθορά — ούτε με τη μεγάλη διαπλοκή των ισχυρών οικονομικών και μιντιακών κέντρων».



Η πρόταση για γραμματέα στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρδακαστάνη χειροκροτήθηκε θερμά, όπως και τα 23 μελη που πρότεινε για το Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς δεν υπήρξε καμία άλλη αυτοπρόταση. Οι κάλπες στο Κάραβελ θα μείνουν ανοιχτές ως τις 19.00 όπου τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα ψηφίζουν την πρόταση για τον γραμματέα και το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο, με το ενδιαφέρον λόγω της μιας υποψηφιότητας να εστιάζεται στον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων.





