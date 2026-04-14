«Πονοκέφαλος» για τους οδηγούς οι τιμές των καυσίμων - Έρχονται νέες αυξήσεις λόγω του πολέμου

Σε απόγνωση οι οδηγοί καθώς αναμένεται νέο ανοδικό ράλι στις τιμές των καυσίμων από τα τέλη της εβδομάδας.

Οι εκδρομείς του Πάσχα κατάλαβαν καλά την πίεση που προκαλεί το κόστος των καυσίμων καθώς οι τιμές στα νησιά ξεπέρασαν ακόμη και τα 2,20 ευρώ στα νησιά.

Στο μεταξύ οι βενζινοπώλες προειδοποιούν και για νέες αυξήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη

Με το ρεζερβουάρ άδειο και το fuel pass ήδη να έχει καταναλωθεί σε ένα «γέμισμα» οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με τις νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων.

Όπως μεταδίδει το Mega, oι εκδρομείς του Πάσχα, ειδικά όσοι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές στα νησιά, αναγκάστηκαν να φουλάρουν με ακριβότερη τιμή από όσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Αττική, και ενώ το fuel pass καταναλώθηκε στο γέμισμα για το ταξίδι προς τον προορισμό τους.

Δείτε ενδεικτικά τιμές:

Πάρος: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,208 έως 2,225 ευρώ ανά λίτρο.

Αίγινα: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,129 έως 2,139 ευρώ ανά λίτρο.

Όσοι ταξίδεψαν οδικώς, υπολογίζουν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Τρίκαλα – Καβάλα (μετ’ επιστροφής): Το κόστος βενζίνης ανέρχεται στα 130 ευρώ.

Τρίκαλα – Θεσσαλονίκη: Το κόστος πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Αναμένεται νέα αύξηση στο τέλος της εβδομάδας

Στο μεταξύ, οι πρατηριούχοι μετά την νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή «βλέπουν» νέες μεγαλύτερες ανατιμήσεις, στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.

Ήδη σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου καταγράφει αύξηση πάνω από 6,5%, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δολάρια.

Η πίεση στο κόστος των καυσίμων είναι πλέον τόσο αισθητή που αρκετοί οδηγούν αναγκάζονται και αλλάζουν την καθημερινότητά τους, μειώνοντας τη χρήση του αυτοκινήτου.

Καταναλωτές και πρατηριούχοι, επισημαίνουν ότι τα χρήματα του fuel pass ήδη εξαντλήθηκαν ενώ θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο.