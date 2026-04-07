Βενζίνη και Diesel μετά το 2035: Πώς η Ευρώπη άλλαξε τα σχέδιά της για την ηλεκτροκίνηση

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στους διαδρόμους των Βρυξελλών και στις έδρες των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω. Εκεί που το 2035 φάνταζε ως το οριστικό «νεκροταφείο» για τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και diesel, η νέα πραγματικότητα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Η Ευρώπη επιλέγει πλέον τον δρόμο της ευελιξίας, αφήνοντας χαραμάδες ελπίδας για τους θερμικούς κινητήρες και προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Από το απόλυτο «μπλόκο» στη στρατηγική της ευελιξίας

Μέχρι πρότινος, το σχέδιο ήταν σαφές και αυστηρό: 100% μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα οχήματα έως το 2035. Πρακτικά, αυτό σήμαινε ότι μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή οχήματα υδρογόνου θα μπορούσαν να πωλούνται στις βιτρίνες των αντιπροσωπειών. Ωστόσο, υπό την πίεση κυβερνήσεων όπως της Ιταλίας και της Γερμανίας, αλλά και της ίδιας της αγοράς που παλεύει με τον κινεζικό ανταγωνισμό, η Κομισιόν αναθεώρησε.

Φωτογραφία αρχείου: Κινητήρας εσωτερικής καύσης με άμεσο ψεκασμό

Ο νέος στόχος μειώνεται στο 90%. Τι σημαίνει αυτό για τον μέσο καταναλωτή; Σημαίνει ότι το υπόλοιπο 10% των εκπομπών μπορεί πλέον να «ισοφαρίζεται». Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τα υβριδικά (Plug-in Hybrid), τα Mild Hybrid, αλλά και οχήματα με Range Extender (όπου ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την μπαταρία) να συνεχίσουν να πωλούνται κανονικά.

Η συμμαχία των «Ισχυρών» και η πολιτική σκακιέρα

Η αλλαγή αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα μιας έντονης διπλωματικής μάχης. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρεντεριχ Μερτζ, εκπροσωπώντας τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της ηπείρου, χαιρέτισε την απόφαση ως μια νίκη της «τεχνολογικής ουδετερότητας». Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Αντόλφο Ούρσο μίλησε για ένα «ρήγμα στο τείχος της ιδεολογίας», τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τους κατασκευαστές εξαρτημάτων της.

Η λογική πίσω από τη στροφή είναι απλή: Η βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κινδύνευε να αφήσει την Ευρώπη εκτεθειμένη. Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές φόρτισης σε κάθε γωνιά της ηπείρου και με τις τιμές των ηλεκτρικών μοντέλων να παραμένουν υψηλές για το μέσο νοικοκυριό, το 2035 έμοιαζε με «άλμα στο κενό».

Πώς θα «επιβιώσουν» οι κινητήρες βενζίνης και diesel;

Για να μπορέσει ένας κατασκευαστής να πουλάει αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες μετά το 2035, η Ευρώπη θέτει αυστηρούς όρους «αντιστάθμισης». Το 10% των εκπομπών που απομένει θα πρέπει να καλύπτεται από:

Συνθετικά καύσιμα (e-fuels): Καύσιμα που παράγονται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεσμευμένου CO2.

Βιοκαύσιμα: Εναλλακτικές λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα: Μια καινοτομία που επιβραβεύει τις εταιρείες που χρησιμοποιούν «πράσινα» υλικά στην κατασκευή του ίδιου του αμαξώματος.

Η αντίδραση των οικολόγων: Μια «κοντόφθαλμη» επιλογή;

Φυσικά, η απόφαση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από τους περιβαλλοντικούς φορείς. Η Legambiente και άλλες οργανώσεις χαρακτηρίζουν την κίνηση ως «δώρο στον κινεζικό ανταγωνισμό». Το επιχείρημά τους είναι ισχυρό: Η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει ζωντανούς τους παλιούς κινητήρες, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια στην ηλεκτροκίνηση, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και τεχνογνωσία. «Είναι η ευθανασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο όνομα μιας ψευδούς ουδετερότητας», δηλώνουν στελέχη της Legambiente, επισημαίνοντας ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ήδη πιο φθηνά στη χρήση και σύντομα θα είναι και στην αγορά.

Το στοίχημα των μικρών ηλεκτρικών και τα «Super Credits»

Η Κομισιόν, θέλοντας να χρυσώσει το χάπι, εισάγει τα λεγόμενα «super credits». Πρόκειται για κίνητρα προς τους κατασκευαστές ώστε να παράγουν μικρά, προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα εντός της ΕΕ. Επιπλέον, εισάγεται το σύστημα «Banking & Borrowing» για την περίοδο 2030-2032. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να «δανείζονται» ποσοστά εκπομπών από το μέλλον ή να μεταφέρουν πλεονάσματα, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμόσουν τις γραμμές παραγωγής τους χωρίς τον φόβο εξοντωτικών προστίμων.

Τι αλλάζει για τα φορτηγά και τους εταιρικούς στόλους

Η νέα δέσμη μέτρων δεν αφορά μόνο τα ΙΧ. Η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της και στα βαρέα οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία), όπου η μετάβαση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ταυτόχρονα, προωθούνται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για την αποανθρακοποίηση των εταιρικών στόλων. Στόχος είναι οι μεγάλες εταιρείες, που αλλάζουν συχνά οχήματα, να γίνουν ο «μοχλός» που θα γεμίσει την αγορά μεταχειρισμένων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε λίγα χρόνια.

Ένας ρεαλιστικός συμβιβασμός;

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό. Η κλιματική αλλαγή παραμένει η νούμερο ένα προτεραιότητα —με τον Στεφάν Σεζουρνέ (εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν) να διαβεβαιώνει ότι ο στόχος για το 2035 παραμένει ζωντανός— αλλά η μέθοδος άλλαξε.

Αντί για μια βίαιη απαγόρευση, η Ευρώπη επιλέγει μια σταδιακή μετάβαση. Το αν αυτή η «πλάγια οδός» θα σώσει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ή αν θα την αφήσει πίσω από τις εξελίξεις, είναι κάτι που θα φανεί στους δρόμους της επόμενης δεκαετίας. Το σίγουρο είναι ότι το αγαπημένο μας αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης κέρδισε μια παράταση ζωής, αρκεί να γίνει και αυτό μέρος της «πράσινης» επανάστασης.