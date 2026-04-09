Fuel Pass: Τα ΑΦΜ που κάνουν αίτηση σήμερα - Η πλατφόρμα «κολλάει» και στέλνει τον κόσμο στα ΚΕΠ

Σε εντατικούς ρυθμούς κινούνται οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Για τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πολίτες των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 ή 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) και έως τις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Συνεχίζονται τα τεχνικά προβλήματα

Την ίδια ώρα, τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα συνεχίζονται, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν αποστέλλεται ο απαραίτητος κωδικός επιβεβαίωσης στους χρήστες. Η διαδικασία ταυτοποίησης «μπλοκάρει» και η πλατφόρμα Fuel Pass παραπέμπει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να προσπαθούν να λύσουν το ζήτημα επιτόπου, ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω η αίτησή τους.

Τα τεχνικά προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης, όπως η εφαρμογή νέου τρόπου υποβολής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί λίγο περισσότερες από 800.000 αιτήσεις, σε σύνολο περίπου 3 εκατ. δικαιούχων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση έχουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή η πλατφόρμα ανοίγει για όλους έως το τέλος του μήνα, με την πίστωση να πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια, που φτάνουν έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη.

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των φυσικών προσώπων, ως εξής:

Πέμπτη 9.4.2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10.4.2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους έως και την 30.4.2026.

Πότε γίνονται οι πληρωμές

Σημαντική παράμετρος αποτελεί ο χρόνος καταβολής της ενίσχυσης. Όσοι καταθέσουν αίτηση μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, θα πληρωθούν μετά την Τρίτη του Πάσχα, λόγω των τραπεζικών αργιών που μεσολαβούν.

Η αίτηση πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα: οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ολοκληρώνουν την ταυτοποίηση μέσω κωδικού που λαμβάνουν στο κινητό τους, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας και δηλώνουν το όχημά τους, επιλέγοντας παράλληλα τον τρόπο πληρωμής.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω των ΚΕΠ.

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτοκίνητα: 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά

Μοτοσικλέτες/μοτοποδήλατα: 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά

Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν μειωμένο ποσό, κατά 10 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 5 ευρώ για τις μοτοσικλέτες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα όρια εισοδήματος για τη χορήγηση του Fuel Pass διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Προϋποθέσεις για τα οχήματα

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να δηλώσει ένα μόνο όχημα ή δίκυκλο, το οποίο θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση μισθωμένων οχημάτων μέσω leasing, απαιτείται είτε σύμβαση μίσθωσης υπογεγραμμένη από τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε επίσημη βεβαίωση της εκμισθώτριας εταιρείας, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή, του οχήματος και η διάρκεια της μίσθωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης αποτελεί «κλειδί» για την ταχύτερη καταβολή της επιδότησης, με στόχο πολλοί δικαιούχοι να προλάβουν την πληρωμή πριν από το Πάσχα.