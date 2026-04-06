Από σήμερα οι αιτήσεις για το Fuel Pass: Τα βήματα για να πάρετε την ενίσχυση έως 60 ευρώ

Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους για την επιδότηση καυσίμων με το ποσά να κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής ενώ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω των ΚΕΠ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 και η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες κινήσεις:

-Είσοδος με Taxisnet: Συνδεθείτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.



-Επιβεβαίωση στοιχείων: Ελέγξτε και ενημερώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας — email, κινητό και IBAN — ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην πληρωμή.



-Δήλωση οχήματος: Επιλέξτε το όχημα (ΙΧ ή μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο) που είναι καταχωρημένο στο ΑΦΜ σας και πληροί τις προϋποθέσεις (σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο, χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας).



-Επιλογή τρόπου πληρωμής: Διαλέξτε αν θέλετε την ψηφιακή κάρτα ή την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Προσοχή χρειάζεται στην συμπλήρωση του IBAN, του κινητού και του email καθώς τυχόν λάθη μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή απόρριψη της πληρωμής ενώ για όσοι επιλέξουν ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία ενεργοποίησης μέσω του συνδέσμου που θα λάβουν.

Το Fuel Pass χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τα ποσά της ενίσχυσης για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής και διαμορφώνονται ως εξής:

-Ιδιοκτήτες ΙΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα:

50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα



40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

-Ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιωτικές η παραμεθόριες περιοχές:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα



50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

-Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα:

30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα



25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

-Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων σε νησιωτικές η παραμεθόριες περιοχές:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα



30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Η ενίσχυση μέσω της ψηφιακής κάρτας που θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από την αγορά καυσίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ταξί και σιδηροδρομικές μεταφορές.