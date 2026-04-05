Fuel Pass: Τη Μεγάλη Δευτέρα οι αιτήσεις – Το «κλειδί» του NFC για να μην χάσετε τα 60 ευρώ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα του νέου Fuel Pass, καθώς αύριο, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, ανοίγει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων. Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, ωστόσο οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα μια τεχνική λεπτομέρεια στο κινητό τους πριν επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής.

Η «παγίδα» του NFC και της ψηφιακής κάρτας

Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας προσφέρει υψηλότερη επιδότηση κατά 10 ευρώ, όμως απαιτεί το smartphone σας να υποστηρίζει την τεχνολογία NFC (Near Field Communication). Χωρίς αυτή τη λειτουργία, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανέπαφες συναλλαγές στο POS του πρατηρίου. Αν το κινητό σας είναι παλαιότερης τεχνολογίας, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, έστω κι αν το ποσό είναι μικρότερο.

Ποσά και δικαιούχοι: Τι θα λάβετε στην κάρτα και τι στην τράπεζα

Η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας, με το «μπόνους» της ψηφιακής κάρτας να κάνει τη διαφορά:

Για ΙΧ στην ηπειρωτική χώρα: 50 ευρώ στην κάρτα (έναντι 40 ευρώ στον λογαριασμό).

Για ΙΧ στα νησιά: 60 ευρώ στην κάρτα (έναντι 50 ευρώ στον λογαριασμό).

Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ στην κάρτα στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά (έναντι 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα στην τράπεζα).

Τα βήματα για την αίτηση στο vouchers.gov.gr

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται αποκλειστικά online:

Είσοδος: Χρήση κωδικών Taxisnet στο gov.gr. Επιβεβαίωση: Έλεγχος των στοιχείων επικοινωνίας (email και κινητό τηλέφωνο). Επιλογή: Απόφαση ανάμεσα σε ψηφιακή κάρτα (NFC) ή τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Υποβολή: Οριστικοποίηση της αίτησης.

Πότε θα μπουν τα χρήματα και πώς χρησιμοποιούνται

Τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους στα μέσα Απριλίου, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα για την έξοδο του Πάσχα. Σημειώνεται ότι η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορά καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενώ δεν επιτρέπει την ανάληψη μετρητών ή τη μεταφορά σε τρίτους. Αντίθετα, η κατάθεση στον λογαριασμό προσφέρει πλήρη ευελιξία, αλλά «τιμωρείται» με χαμηλότερο ποσό επιδότησης.