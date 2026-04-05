Bloomberg: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει την αεροπλοΐα - Προ των πυλών ακυρώσεις πτήσεων

Η απότομη άνοδος στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών προκαλεί ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αερομεταφορές και εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αεροπορικές εταιρείες σε Ασία και Ευρώπη προχωρούν σε αναπροσαρμογές, εξετάζουν περιορισμό δρομολογίων και μεταφέρουν μέρος του αυξημένου κόστους στους επιβάτες, την ώρα που η αγορά παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, το αργό πετρέλαιο έχει καταγράψει σημαντική άνοδο, όμως ακόμη πιο έντονη είναι η αύξηση στα παράγωγά του, όπως η βενζίνη, το ντίζελ και κυρίως τα καύσιμα αεροσκαφών. Η τελευταία αυτή κατηγορία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις, με αποτέλεσμα το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών να αυξάνεται δραματικά.

Εφιάλτης από την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς διύλισης, τα καύσιμα αεροσκαφών αποτελούν μικρότερο μέρος της συνολικής παραγωγής σε σχέση με τη βενζίνη και το ντίζελ, ωστόσο η τιμή τους έχει εκτοξευθεί, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον για τον κλάδο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η άνοδος αυτή δεν περιορίζεται στις αερομεταφορές, αλλά λειτουργεί ως προάγγελος ευρύτερων ανατιμήσεων στην οικονομία, καθώς η αύξηση στο κόστος του ντίζελ επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή και τελικά τις τιμές των τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Bloomberg, η επιβάρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ήδη εμφανής. Η αύξηση στο ενεργειακό κόστος τις ωθεί να επανεξετάζουν τα θερινά τους προγράμματα, να προχωρούν σε νέες επιβαρύνσεις καυσίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξετάζουν ακόμη και την καθήλωση μέρους του στόλου τους. Σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική αεροπορία και οι αεροπορικές μεταφορές φορτίου αποτελούν βασικό πυλώνα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, οι συνέπειες ξεπερνούν τα όρια του κλάδου.

Οι πρώτες ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στην Ασία, όπου οι τιμές των καυσίμων κινήθηκαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ στη συνέχεια το κύμα ανησυχίας πέρασε και στην Ευρώπη. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της εξάρτησής της από εισαγωγές καυσίμων, ενώ αεροπορικές εταιρείες στην Κίνα και τη Νότια Κορέα παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Παράλληλα, στην Ευρώπη, μεγάλοι αερομεταφορείς εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για την επάρκεια και το κόστος καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Το υψηλό κόστος των καυσίμων αεροσκαφών συνδέεται και με τη φύση της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για προϊόν που απαιτεί πιο σύνθετη και ακριβή διύλιση, καθώς πρέπει να πληροί αυστηρές προδιαγραφές αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας. Επιπλέον, τα αποθέματά του είναι πιο περιορισμένα χρονικά σε σχέση με το αργό πετρέλαιο, γεγονός που καθιστά την αγορά πιο ευάλωτη σε απότομες διακυμάνσεις.

Οι αεροπορικές εξετάζουν ακυρώσεις πτήσεων

Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και από τους φόβους για μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση σε κομβικές θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας. Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύει την πίεση στις τιμές και δυσκολεύει τον σχεδιασμό τόσο των αεροπορικών εταιρειών όσο και των προμηθευτών καυσίμων.

Στην Ευρώπη, η Ryanair και άλλοι αερομεταφορείς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογών στο θερινό πτητικό έργο, εφόσον υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων ή παραταθεί η κρίση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ιδιαίτερα εάν η γεωπολιτική ένταση διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον για Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μετατόπιση της ταξιδιωτικής ζήτησης προς ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς προορισμούς. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και το Μαρόκο συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί ταξιδιώτες αποφεύγουν πλέον τη Μέση Ανατολή. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για τις αεροπορικές, οι οποίες ενισχύουν ορισμένα δρομολόγια, την ώρα που περιορίζουν ή επανεξετάζουν άλλα.

Το βέβαιο είναι ότι η εκτίναξη στην τιμή των καυσίμων αεροσκαφών εξελίσσεται σε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες αστάθειας για τις αερομεταφορές. Και όσο η ενεργειακή κρίση συνδέεται με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι επιπτώσεις να περάσουν από τους αιθέρες στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.