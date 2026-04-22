Αεροπορικά εισιτήρια: «Φωτιά» στις τιμές και μπαράζ ακυρώσεων – «Αλμυρά» τα καλοκαιρινά ταξίδια

Το όνειρο των καλοκαιρινών διακοπών τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους Ευρωπαίους έρχεται αντιμέτωπο με ένα σκληρό οικονομικό «απαγορευτικό». Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το «λουκέτο» στα Στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν την τιμή του πετρελαίου ακόμα και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να μετακυλήσουν το τεράστιο λειτουργικό κόστος απευθείας στις τσέπες των καταναλωτών.

Οι αερομεταφορείς δεν περιορίζονται μόνο σε αυξήσεις ναύλων, αλλά επιστρατεύουν κάθε είδους επιβάρυνση για να καλύψουν τη «χασούρα» από τα καύσιμα. Η Air France-KLM ήδη επιβάλλει «καπέλο» 50 ευρώ στα ταξίδια μεγάλης απόστασης, ενώ η Thai Airways ανεβάζει τους ναύλους έως και 15%. Την ίδια ώρα εταιρείες όπως η American, η Delta και η United αυξάνουν τα τέλη αποσκευών, μετατρέποντας ακόμα και μια απλή βαλίτσα σε ακριβό «αξεσουάρ».

Η Air India και η Cathay Pacific συνδέουν πλέον τις επιβαρύνσεις καυσίμων με την απόσταση, κάτι που σημαίνει ότι όσο πιο μακριά ταξιδεύετε, τόσο βαθύτερα θα βάζετε το χέρι στην τσέπη.

«Ψαλίδι» στα δρομολόγια και την άνεση

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κόστος, αλλά και η διαθεσιμότητα. Η Lufthansa καθηλώνει πρόωρα 27 αεροσκάφη, η SAS ακυρώνει 1.000 πτήσεις, ενώ η Aegean προειδοποιεί για «αξιοσημείωτο αντίκτυπο» στα αποτελέσματά της λόγω της αναστολής δρομολογίων προς τη Μέση Ανατολή. Για τον ταξιδιώτη, αυτό σημαίνει λιγότερες επιλογές, περισσότερη ταλαιπωρία και ακόμα υψηλότερες τιμές λόγω της μειωμένης προσφοράς θέσεων.

Αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων, περικοπές δρομολογίων και αυξήσεις τιμών εισιτηρίων, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έντονη κρίση. Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτοξεύτηκε από τα 85–90 δολάρια το βαρέλι έως και τα 120 δολάρια, έχει επιβαρύνει δραματικά το λειτουργικό κόστος των αερομεταφορέων.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποίησε τις περασμένες ημέρες ότι εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, ενδέχεται να ακολουθήσουν ευρύτερες ακυρώσεις πτήσεων, επηρεάζοντας ακόμα και την καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδο.

Η πλήρης λίστα των αεροπορικών εταιρειών που επηρεάζονται

Aegean Airlines: Η ελληνική αεροπορική εταιρεία θεωρεί ότι η αναστολή των πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή και η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων ενδέχεται να έχουν «αξιοσημείωτο αντίκτυπο» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Air France-KLM: Ο όμιλος σχεδιάζει αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων μεγάλων αποστάσεων, με επιβάρυνση περίπου 50 ευρώ ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Air India: Εξετάζει αλλαγή στο σύστημα επιβαρύνσεων καυσίμων, με στόχο τη σύνδεσή τους με την απόσταση πτήσης, ώστε να υπάρχει πιο ευέλικτη προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο κόστος.

American Airlines: Προχωρά σε αυξήσεις στα τέλη αποσκευών για όλες τις κατηγορίες επιβατών. Η απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων από βοηθητικές υπηρεσίες, καθώς το κόστος καυσίμων πιέζει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Asiana Airlines: Μειώνει 22 πτήσεις μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, στο πλαίσιο περιορισμού κόστους και εξορθολογισμού του πτητικού της έργου.

Cathay Pacific: Μειώνει το πτητικό της έργο κατά περίπου 2% και αυξάνει τις επιβαρύνσεις καυσίμων κατά 34%, προσαρμόζοντας το επιχειρησιακό της μοντέλο στις αυξημένες τιμές ενέργειας..

Delta Airlines: Μειώνει την προγραμματισμένη χωρητικότητα και αυξάνει τα τέλη αποσκευών, ενώ προειδοποιεί για χαμηλότερα κέρδη λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου του κόστους καυσίμων.

EasyJet: Προειδοποίηση για αυξημένες ζημιές και πιθανή άνοδο τιμών εισιτηρίων κατά τη θερινή περίοδο, όταν λήξουν οι υφιστάμενες συμφωνίες αντιστάθμισης καυσίμων.

Hong Kong Airlines: Αυξάνει τις επιβαρύνσεις καυσίμων έως και 35%, με μεγαλύτερες αυξήσεις σε διαδρομές προς Νότια Ασία.

IndiGo: Προσθέτει νέες χρεώσεις καυσίμων σε διεθνείς διαδρομές, ιδιαίτερα προς Μέση Ανατολή και Ευρώπη.

Korean Air: Λειτουργεί σε καθεστώς έκτακτης διαχείρισης κόστους, με μέτρα περιορισμού δαπανών και επανεξέτασης στρατηγικής.

Lufthansa: Προχωρά σε πρόωρη καθήλωση 27 αεροσκαφών και μείωση του στόλου, για να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα.

Qantas Airways: Αυξάνει τις εκτιμήσεις για το κόστος καυσίμων και καθυστερεί επαναγορά μετοχών για να διατηρήσει ρευστότητα.

SAS: Ακυρώνει 1.000 πτήσεις και προχωρά σε αυξήσεις τιμών εισιτηρίων, επιχειρώντας να περιορίσει τις απώλειες από την ενεργειακή κρίση.

SunExpress: Προσθέτει προσωρινή επιβάρυνση καυσίμων σε πτήσεις Τουρκίας–Ευρώπης μετακυλίοντας μέρος του κόστους στους επιβάτες.

TAP Air Portugal: Αναπροσαρμόζει ναύλους για να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος.

Thai Airways: Αυξάνει τους ναύλους έως και 15% επηρεάζοντας κυρίως διεθνείς διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

United Airlines: Μειώνει ζημιογόνες διαδρομές και αυξάνει τέλη αποσκευών, ενώ παράλληλα προσαρμόζει τη στρατηγική της στις υψηλές τιμές καυσίμων.

Virgin Atlantic: Επιβάλλει πρόσθετες επιβαρύνσεις καυσίμων και προειδοποιεί για δύσκολη χρονιά με αυξημένες πιέσεις στα υπερατλαντικά δρομολόγια..

Volotea: Εισάγει επιβαρύνσεις έως 14 ευρώ ανά επιβάτη επιχειρώντας να απορροφήσει μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων..

WestJet: Μειώνει θέσεις και επιβάλλει χρεώσεις καυσίμων σε επιλεγμένες κρατήσεις προσαρμόζοντας το επιχειρησιακό της μοντέλο στις νέες συνθήκες.