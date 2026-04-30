Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: Το Project Sunrise 22 ωρών χωρίς στάση

Μια νέα εποχή στις αερομεταφορές φέρνει η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas, η οποία σχεδιάζει να εγκαινιάσει τη μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο, διάρκειας έως και 22 ωρών.

Η φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία, γνωστή ως «Project Sunrise», προβλέπει απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς το Σίδνεϊ, αλλά και από το Σίδνεϊ προς τη Νέα Υόρκη, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Σήμερα, η συγκεκριμένη διαδρομή απαιτεί στάσεις σε προορισμούς όπως η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πρώτο Airbus A350 της Qantas παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Γαλλία και θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμών δύο μηνών, πριν από την εμπορική έναρξη των πτήσεων το 2027.

"Project Sunrise" inches towards reality as the first Airbus A350-1000ULR has rolled off the final assembly line (FAL) with Rolls-Royce Trent XWB-97 engines installed in Toulouse.



With the test registration F-WZNK, the ultra-long-range program goes to the next stage of testing… pic.twitter.com/hphEdbxljA — FL360aero (@fl360aero) April 15, 2026

Σύμφωνα με την εταιρεία, το αεροσκάφος διαθέτει όλα τα βασικά δομικά στοιχεία, όπως άτρακτο, φτερά, ουρά, σύστημα προσγείωσης και κινητήρες.

Οι νέες πτήσεις θα μειώσουν τον συνολικό χρόνο ταξιδιού έως και κατά τέσσερις ώρες, ενώ οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν δύο ανατολές κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αναφέρει το unilad.

Η χωρητικότητα θα είναι 238 επιβάτες, λιγότεροι από το σύνηθες, προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερος χώρος και άνεση.

Άνεση και «wellbeing zones»

Η Qantas έχει αφαιρέσει θέσεις για να δημιουργήσει μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια, αλλά και ειδικές ζώνες ευεξίας ανάμεσα στις θέσεις economy και premium.

Στην πρώτη θέση, οι επιβάτες θα απολαμβάνουν πολυτελείς παροχές, όπως πολυθρόνα, κρεβάτι, ιδιωτική ντουλάπα και οθόνη 32 ιντσών.

Σύμφωνα με την CEO της εταιρείας, Vanessa Hudson, τα εισιτήρια οικονομικής θέσης αναμένεται να είναι περίπου 20% ακριβότερα σε σχέση με τα σημερινά, τα οποία ξεκινούν από περίπου 800 λίρες με ενδιάμεση στάση.

Οι τελικές τιμές για τις νέες απευθείας πτήσεις προς Λονδίνο και Νέα Υόρκη δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Σήμερα, η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο πραγματοποιείται από τη Singapore Airlines, συνδέοντας τη Σιγκαπούρη με τη Νέα Υόρκη σε περίπου 18 ώρες.