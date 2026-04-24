Μεγάλη αεροπορική εταιρεία βάζει τέλος στις δωρεάν χειραποσκευές - Το «χαράτσι» των 15 ευρώ

Το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι επιβάτες πτήσεων της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, μέλος της Star Alliance, καθώς ανακοινώθηκε η εισαγωγή ενός νέου, χαμηλού ναύλου με την ονομασία «Economy Basic», ακολουθώντας το μοντέλο εταιρειών όπως η Ryanair.

Το καινούργιο μέτρο θα περιλαμβάνει αυστηρότερους περιορισμούς στις χειραποσκευές, επιτρέποντας μόνο ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο (όπως τσάντα laptop ή μικρό σακίδιο διαστάσεων έως 40x30x15). Οποιαδήποτε χειραποσκευή ή αποσκευή προς παράδοση θα χρεώνεται επιπλέον, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 15 ευρώ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά από τις 28 Απριλίου, ενώ οι κρατήσεις θα είναι διαθέσιμες online από τις 19 Μαΐου για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, καλύπτοντας όλες τις εταιρείες του ομίλου, όπως οι SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines και Air Dolomiti. Παράλληλα, η υπάρχουσα κατηγορία «Economy Light» θα αναβαθμιστεί, επιτρέποντας αλλαγές κρατήσεων με επιπλέον χρέωση.

Τι αλλάζει με αυτό το μέτρο

Η Lufthansa υποστηρίζει ότι η νέα αυτή επιλογή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιβατών, ιδιαίτερα όσων ταξιδεύουν αυθημερόν και δεν χρειάζονται αποσκευές. Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες θεωρούν ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα μεταφοράς τουλάχιστον μίας χειραποσκευής πέραν των προσωπικών αντικειμένων.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια ευρύτερη τάση στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο, καθώς εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης προσαρμόζονται στις πιέσεις του κόστους, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Παρόμοια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί από την American Airlines, η οποία αύξησε τις χρεώσεις για παραδοτέες αποσκευές και περιόρισε ορισμένα προνόμια στην οικονομική θέση.

Την ίδια στιγμή, οργανισμοί όπως ο BEUC εξετάζουν νομικές ενέργειες κατά αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, υποστηρίζοντας ότι οι αυστηροί περιορισμοί στις χειραποσκευές δεν είναι δίκαιοι για τους επιβάτες. Από την άλλη πλευρά, η ένωση αεροπορικών εταιρειών Airlines for Europe (A4E) επισημαίνει ότι οι χαμηλού κόστους ναύλοι με περιορισμένες παροχές επιλέγονται ευρέως από τους ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν χρειάζονται.