Κατέρρευσε αεροπλάνο της Lufthansa στον διάδρομο αναχώρησης - Τραυματίστηκαν μέλη πληρώματος

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης όταν η μύτη ενός αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner της γερμανικής εταιρείας Lufthansa κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ακυρώθηκε η προγραμματισμένη πτήση προς το Λος Άντζελες καθώς προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε ένα από τα νεότερα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μπροστινό σύστημα προσγείωσης κατέρρευσε αιφνιδίως ενώ το αεροσκάφος ήταν ακινητοποιημένο στην πύλη με τα αίτια της βλάβης να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το Dreamliner να έχει καθίσει στο εμπρόσθιο τμήμα της ατράκτου του, ενώ το πίσω μέρος του αεροσκάφους έχει ανασηκωθεί εξαιτίας της κατάρρευσης. Ορατές ζημιές διακρίνονται γύρω από την μπροστινή άτρακτο και τον χώρο του συστήματος προσγείωσης, ενώ οι θύρες του χώρου του τροχού φαίνονται παραμορφωμένες. Επιπλέον, οι εικόνες υποδηλώνουν ότι τμήματα των καλυμμάτων των κινητήρων ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με το έδαφος.

«Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι μέλη του πληρώματος και το προσωπικό εδάφους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος τη στιγμή του συμβάντος έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Το D-ABPQ παραδόθηκε στον γερμανικό αερομεταφορέα τον Ιανουάριο του 2026 και διαθέτει τη νέα διαμόρφωση καμπίνας Allegris, το πιο σύγχρονο προϊόν καμπίνας της εταιρείας. Έχει ως βάση τη Φρανκφούρτη και, σε αντίθεση με ορισμένα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων που επιχειρούν από άλλους κόμβους της Lufthansa, δεν διαθέτει καμπίνα Πρώτης Θέσης.

Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί επίσημα. Ειδικοί του αεροπορικού κλάδου εκτιμούν ότι το αεροσκάφος θα χρειαστεί να περάσει από εκτεταμένες επιθεωρήσεις και πιθανώς μακρά διαδικασία επισκευών προτού επιστρέψει σε επιχειρησιακή κατάσταση. Εάν διαπιστωθούν δομικές ζημιές στα σημεία στήριξης του μπροστινού συστήματος προσγείωσης ή στην εμπρόσθια άτρακτο, ενδέχεται να απαιτηθούν ιδιαίτερα εκτεταμένες εργασίες συντήρησης.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Lufthansa ούτε η Boeing έχουν εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν αλλά το περιστατικό θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο για έναν τόσο σύγχρονο τύπο αεροσκάφους και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της πολύ μικρής ηλικίας του.