Καναδάς: Πιλότος υπέστη κρίση εν ώρα πτήσης - Στιγμές πανικού για 61 επιβάτες

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Air Canada, με 61 επιβάτες, όταν ο κυβερνήτης παρουσίασε σοβαρό ιατρικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το ABC News, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομες κινήσεις πριν το πλήρωμα εισέλθει στο πιλοτήριο και απομακρύνει τον πιλότο, ο οποίος φέρεται να υπέστη κρίση.

NEW: Air Canada pilot dragged out of the cock pit by a flight attendant while suffering from a seizure, causing an emergency landing.



Air Canada said Flight AC7664 was en route from Newark, New Jersey, to Halifax, Nova Scotia, when the pilot suffered an apparent seizure.



The… pic.twitter.com/NyzjtRUkr1 — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 25, 2026

Με τη συνδρομή τεσσάρων περίπου επιβατών και μιας νοσηλεύτριας που επέβαινε στην πτήση, ο πιλότος ακινητοποιήθηκε, ενώ ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε με ασφάλεια στη Βοστώνη.

Εκεί, ο κυβερνήτης παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να τραυματιστούν.