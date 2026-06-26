Καναδάς: Πιλότος υπέστη κρίση εν ώρα πτήσης - Στιγμές πανικού για 61 επιβάτες
Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Air Canada, καθώς ο κυβερνήτης υπέστη σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, με τον συγκυβερνήτη να αναλαμβάνει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Air Canada, με 61 επιβάτες, όταν ο κυβερνήτης παρουσίασε σοβαρό ιατρικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το ABC News, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομες κινήσεις πριν το πλήρωμα εισέλθει στο πιλοτήριο και απομακρύνει τον πιλότο, ο οποίος φέρεται να υπέστη κρίση.
Με τη συνδρομή τεσσάρων περίπου επιβατών και μιας νοσηλεύτριας που επέβαινε στην πτήση, ο πιλότος ακινητοποιήθηκε, ενώ ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε με ασφάλεια στη Βοστώνη.
Εκεί, ο κυβερνήτης παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να τραυματιστούν.