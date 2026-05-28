Πτήση τρόμου στην Κολομβία: Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από αποτυχημένες προσγειώσεις

Στιγμές που δύσκολα θα ξεχάσουν έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Avianca στην Κολομβία, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο φορές την προσγείωση στο ορεινό αεροδρόμιο Antonio Nariño, που θεωρείται πρόκληση για τους πιλότους λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της γεωμορφολογίας της περιοχής.



Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα του Airbus A320, με επιβάτες να κλαίνε και να προσεύχονται, ενώ κάποιοι φέρονται να υπέστησαν κρίσεις πανικού, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στην απομακρυσμένη πόλη των Άνδεων, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 6.000 ποδιών, όταν ήρθε αντιμέτωπο με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Σύμφωνα με το Jam Press, το πλήρωμα καλούσε τους επιβάτες να «αναπνέουν βαθιά», ενώ το αεροπλάνο δεχόταν έντονες αναταράξεις κατά την προσέγγιση. Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια προσγείωσης, ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στη Μπογκοτά, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας της αεροπορίας.

Λίγες ώρες αργότερα και αφού οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, η πτήση αναχώρησε ξανά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Πάστο.

