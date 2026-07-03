Έγραψε ιστορία... στον ουρανό: Η πτήση-φόρος τιμής για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Ένας πιλότος μονοκινητήριου αεροσκάφους τύπου Cessna είχε μια... πατριωτική έμπνευση: μετέτρεψε την πορεία της πτήσης του σε ένα εντυπωσιακό φόρος τιμής στον ουρανό για τον εορτασμό των 250 χρόνων των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).

Ο πιλότος του Cessna Skylane RG πέρασε πάνω από πέντε ώρες πτήσης, «χαράζοντας» ένα γιγαντιαίο μήνυμα πάνω από το βόρειο Οχάιο. Η πορεία πτήσης, η οποία παρακολουθήθηκε ζωντανά στο Flightradar24, σχημάτισε με το GPS τη φράση «USA 250th» δίπλα στο περίγραμμα του χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών.



Το Flightradar24 μοιράστηκε την πτήση και την χαρακτήρισε εντυπωσιακή, σημειώνοντας ότι είχε ήδη διαρκέσει ώρες και συνεχίζονταν ακόμα.

🇺🇸2️⃣5️⃣0️⃣ and a 🗺️



An impressive flight path so far by this Cessna Skylane. 4.5 hours and counting. https://t.co/aMxUBPzXV3 pic.twitter.com/U2SCbYevcL — Flightradar24 (@flightradar24) July 3, 2026

Σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής των ραντάρ πτήσης, ο πιλότος αναχώρησε από το αεροδρόμιο Norwalk Huron County ακριβώς στις 6:00 π.μ. EDT, εκμεταλλευόμενος τον ήρεμο πρωινό αέρα. Ανεβαίνοντας σε υψόμετρο πλεύσης 10.000 ποδιών, το αεροσκάφος ξεκίνησε αμέσως να «χαράσσει» μια απίστευτα πολύπλοκη προσχεδιασμένη διαδρομή πτήσης GPS.

Ο πιλότος εκτέλεσε το σχέδιο σε τρεις διακριτές, άκρως υπολογισμένες φάσεις. Πρώτα, το αεροσκάφος «χάραξε» τα κεφαλαία γράμματα «USA». Στη συνέχεια έκανε loopdown για να γράψει «250ή» και στην τελική και πιο απαιτητική φάση, το αεροσκάφος διέγραψε μια τεράστια, σαρωτική περίμετρο που μιμούνταν τα κυριολεκτικά γεωγραφικά σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών αεροπορικών ιστότοπων, ένα τυπικό Cessna 182 Skylane RG χωράει περίπου 85 γαλόνια χρησιμοποιήσιμου καυσίμου. Με μέση κατανάλωση 11 έως 14 γαλόνια ανά ώρα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ισχύος και το υψόμετρο, μια πτήση έξι ωρών ωθεί το αεροσκάφος αξιοσημείωτα κοντά στα νόμιμα και φυσικά όρια αντοχής του!



Σίγουρα, χρειάζεται υπομονή και σταθερό χέρι για να σχεδιάσεις ένα τέτοιο «έργο τέχνης» στον ουρανό, και με τόση ακρίβεια. Αν μη τι άλλο, ήταν ένας ιδιόμορφος και πολύ εντυπωσιακός τρόπος για να ευχηθείς στη χώρα σου «Χρόνια Πολλά».

