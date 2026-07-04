ΗΠΑ: Στο επίκεντρο των εορτασμών της 4ης Ιουλίου ο Τραμπ – Επικρίσεις για πολιτική προβολή

Η φετινή Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κάτι πολύ περισσότερο από μια εθνική γιορτή. Ο Λευκός Οίκος έχει σχεδιάσει μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ίδιο τον πρόεδρο ως το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας, επιχειρώντας να συνδέσει την εικόνα του με την ισχύ, την ενότητα και τον πατριωτισμό της χώρας.

Οι εορτασμοί ξεκινούν με την υπογραφή του μεγάλου πακέτου φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων, το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές επιτυχίες της δεύτερης θητείας του. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας δεν είναι τυχαία, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να συνδέσει το νομοσχέδιο με το μήνυμα της οικονομικής ανεξαρτησίας και της «νέας αμερικανικής εποχής» που προβάλλει ο πρόεδρος.

Η μεγάλη γιορτή στον Λευκό Οίκο

Αμέσως μετά, στον Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή προς τιμήν των οικογενειών στρατιωτικών, ενώ στον χώρο θα παρευρεθούν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, βετεράνοι και προσκεκλημένοι από ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων και στην προβολή της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).

Το βράδυ, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα παρακολουθήσουν την παραδοσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από το Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου, σε μια εικόνα που αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

REUTERS/Cheney Orr

Η επιλογή του προέδρου να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της εθνικής εορτής εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Λευκού Οίκου να παρουσιάσει τον Τραμπ ως τον ηγέτη που συνδέεται άμεσα με την αμερικανική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική υπερηφάνεια. Παράλληλα, δεν λείπουν και οι επικρίσεις από πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος αξιοποιεί μια εθνική γιορτή για την προσωπική πολιτική του προβολή.

🚨 AWESOME! At 4AM President Trump STEPPED OFF Air Force One, returning to the White House from Mount Rushmore



And his America 250 schedule starts at 8AM! 🤯



80 years old and a machine!



HAPPY 250, AMERICA 🇺🇸 pic.twitter.com/yhcj2IsEk0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 4, 2026

Η κυβέρνηση, ωστόσο, απορρίπτει αυτές τις αιτιάσεις, επιμένοντας ότι οι εκδηλώσεις αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάδειξη της αμερικανικής ιστορίας, των αξιών της ελευθερίας και της προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο, η 4η Ιουλίου αποκτά και έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς ο πρόεδρος επιχειρεί να ταυτίσει το μήνυμα της εθνικής ανεξαρτησίας με την ατζέντα της κυβέρνησής του και τις προτεραιότητες της δεύτερης προεδρικής του θητείας.