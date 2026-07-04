Ο Τραμπ στην Άγκυρα: To πρόγραμμα της επίσκεψης και η ατζέντα της συνάντησης με Ερντογάν

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, αρχίζει να διαμορφώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από αποστολή 1.000 ατόμων, η οποία θα έχει αναλάβει τις τελευταίες προετοιμασίες ασφαλείας και τον συντονισμό της επίσκεψης.



Το πρώτο επίσημο σκέλος του προγράμματός του προβλέπει επίσκεψη στο Ανιτκαμπίρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.



Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, η πιθανή επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, οι κινητήρες F-110 για το μαχητικό KAAN, καθώς και οι εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα.



Οι πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ακόμη ότι μετά τις συνομιλίες εξετάζεται το ενδεχόμενο κοινών δηλώσεων των δύο προέδρων και υπογραφής συμφωνιών.