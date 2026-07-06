Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η Άγκυρα ανοίγει τις πύλες της - Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Ερντογάν με Τραμπ

Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, φιλοξενώντας στις 7 και 8 Ιουλίου την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η τουρκική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό φρούριο, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους ηγέτες των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, δεκάδες υπουργούς, χιλιάδες μέλη αντιπροσωπειών και εκατοντάδες δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, πέρα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της Συνόδου, τα βλέμματα στρέφονται στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία αναμένεται να καθορίσει το διπλωματικό παρασκήνιο του διημέρου.

Η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου μετά από 17 χρόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία μετά το 2009, όταν είχε επισκεφθεί τη χώρα ο Μπαράκ Ομπάμα.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Τραμπ θα γίνει δεκτός με επίσημη τελετή υποδοχής, ενώ θα ακολουθήσουν κατ' ιδίαν συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών.

Φωτ.: Reuters

Τα τέσσερα μεγάλα θέματα της συνάντησης

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι συνομιλίες θα κινηθούν γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες.

Στο πεδίο της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAATSA, η πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN και νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην οικονομική συνεργασία, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και στην ενέργεια, όπου οι δύο πλευρές εξετάζουν νέα βήματα συνεργασίας μετά τη συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια που υπεγράφη το 2025.

Στην ατζέντα βρίσκονται ακόμη οι εξελίξεις στη Συρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και το πάγιο αίτημα της Άγκυρας για τη λήψη μέτρων από τις ΗΠΑ κατά στελεχών της FETÖ (γκιουλενιστών).

«Σύνοδος μέσα στη Σύνοδο»

Πέρα από τις επίσημες εργασίες του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένας διπλωματικός μαραθώνιος, με δεκάδες διμερείς συναντήσεις μεταξύ ηγετών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση ως μια «σύνοδο μέσα στη Σύνοδο», καθώς το παρασκήνιο των επαφών θεωρείται εξίσου σημαντικό με τις επίσημες αποφάσεις.

Φωτ.: Reuters

Η Άγκυρα μετατράπηκε σε «φρούριο»

Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή. Σύμφωνα με τον τουρκικό σχεδιασμό, περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί και στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ στον ουρανό της τουρκικής πρωτεύουσας δεν θα μπορεί να πετάξει ούτε πουλί, με F16 και συστήματα αεράμυνας να επιφορτίζονται την επίτηρηση του τουρκικού εναέριου χώρου.

Οι κρίσιμες αποφάσεις της Συνόδου

Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής κυριαρχούν η ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για την Τουρκία, η διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξει τον γεωπολιτικό της ρόλο στο ΝΑΤΟ, την ώρα που το διεθνές ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στις αποφάσεις της Συμμαχίας όσο και στο αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν, η οποία σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές αναμένεται να δώσει τον τόνο στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις για το επόμενο διάστημα.