Δισεκατομμύρια για νέες αμυντικές συμφωνίες στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα, συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να ανακοινώσουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι ανακοινώσεις εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια της Συμμαχίας να μετατρέψει τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών σε πραγματική παραγωγή οπλικών συστημάτων, κοινές προμήθειες και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Η Σύνοδος της Άγκυρας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ειδικό φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, όπου αναμένεται να ανακοινωθούν νέες συμβάσεις, μνημόνια συνεργασίας και επιστολές προθέσεων μεταξύ κρατών και εταιρειών του κλάδου. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΝΑΤΟ για επιτάχυνση της παραγωγής πυρομαχικών, αντιαεροπορικών συστημάτων, πυραύλων, τεθωρακισμένων, μη επανδρωμένων συστημάτων και άλλων κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων, καθώς η Συμμαχία επιδιώκει να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ απέναντι στη Ρωσία αλλά και να καλύψει τα κενά που έχουν αναδειχθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Άρθρο 5 της συμμαχίας στο επίκεντρο

Παράλληλα, οι ηγέτες των κρατών-μελών αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Στο κοινό ανακοινωθέν θα επιβεβαιώνεται επίσης η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, με στόχο τη διατήρηση υψηλών επιπέδων βοήθειας και τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό θέμα της Συνόδου αποτελεί και η εφαρμογή της συμφωνίας για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στόχος που προωθεί έντονα η αμερικανική πλευρά. Οι ανακοινώσεις των νέων εξοπλιστικών συμφωνιών εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν την πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι οι αυξημένες δεσμεύσεις μεταφράζονται ήδη σε συγκεκριμένα προγράμματα παραγωγής και προμηθειών. Η Τουρκία αναμένεται να επιχειρήσει να αναδείξει τον ρόλο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο και διαθέτει πλέον χιλιάδες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού για χώρες της Συμμαχίας.