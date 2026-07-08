Ψηλά στην εκτίμηση των πολιτών των μελών της παραμένει το ΝΑΤΟ - Ποιες χώρες είναι διχασμένες

Ως «επιχείρηση κατευνασμού» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε από πολλά διεθνή μέσα η συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που πασχίζουν να διατηρήσουν το κοινό μέτωπό τους αρραγές έναντι της αμερικανικής επιθετικότητας φαίνεται πως έχουν την έγκριση των πολιτών τους στο ζήτημα και παραμένουν συντριπτικά υπέρ της συνθήκης της Συμμαχίας που υπογράφηκε το 1949.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της δημοσκόπησης του Pew Research Center που διενεργήθηκε από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαΐου 2026 σε δείγμα 45.658 πολιτών: στα περισσότερα από τα 13 κράτη μέλη όπου έγινε η δημοσκόπηση (από τα 32 συνολικά κράτη-μέλη) οι ερωτώμενοι εκφράζουν θετική άποψη για το θεσμό του ΝΑΤΟ. Κατά μέσο όρο, το 65% όσων ερωτήθηκαν έχουν θετική εικόνα.

Μόνοι διχασμένοι οι Γάλλοι και οι Ισπανοί

Ξεχωρίζει η Πολωνία, η χώρα της οποίας οι πολίτες επικροτούν το ΝΑΤΟ σε ποσοστό 78%, ακολουθεί η Σουηδία με 74%, η τελευταία χώρα που έγινε μέλος της Συμμαχίας το 2024. Ακολουθούν Γερμανία και Ουγγαρία με 73% και 72% θετικών απόψεων αντίστοιχα. Εντυπωσιακά θετικές είναι οι γνώμες των πολιτών και σε Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Ιταλία.

Αντίθετα, στη Γαλλία η κοινή γνώμη είναι διχασμένη με τις θετικές απόψεις να βρίσκονται λίγο κάτω από το όριο του 50% με μια εντυπωσιακή απώλεια 7 μονάδων μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Η Ισπανία εμφανίζεται στο ίδιο μήκος κύματος με 44% θετικές και 48% αρνητικές γνώμες, με εμφανές το αποτύπωμα της εχθρικής στάσης του πρωθυπουργού Σάντσεθ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το χάσμα Δημοκρατικών-Ρεπουμπλικανών

Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι Αμερικανοί φέρονται σε ποσοστό 57% του πληθυσμού να έχουν θετική εικόνα για την Συμμαχία, υπάρχει ένας σαφέστατος πολιτικός διχασμός μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων (75% υπέρ) και των αντίστοιχων Ρεπουμπλικανών (μόλις 42%).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι τελευταίοι εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο διστακτικοί να πουν πως η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε άλλες χώρες, η πόλωση παρατηρείται σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Στην Ουγγαρία, το 87% των πολιτών στις ηλικίες 18-34 έχουν θετική άποψη για το ΝΑΤΟ, έναντι 64% των ηλικιών 50 και άνω. Η ίδια τάση παρατηρείται και στη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία.

Η δυσπιστία των Τούρκων

Παρά το γεγονός πως η Άγκυρα επελέγη ως οικοδέσποινα πόλη για την διοργάνωση της συνάντησης κορυφής της 7ης και 8ης Ιουλίου και η Τουρκία δεν κρύβει την επιθυμία της να διαδραματίσει έναν κεντρικότερο ρόλο εντός της Συμμαχίας, είναι μεταξύ της τουρκικής κοινής γνώμης που καταγράφεται η μεγαλύτερη δυσπιστία έναντι του ΝΑΤΟ: οι θετικές γνώμες είναι μόλις στο 27% και στο 59% οι αρνητικές.

Το συναίσθημα φαίνεται να μοιράζεται και ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή μέσα δηλώνοντας: «Είμαι πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ και εάν [η Σύνοδος] δεν είχε οργανωθεί από τον Πρόεδρο Ερντογάν, δε νομίζω πως θα είχα έρθει». Το άμεσο μέλλον θα δείξει εάν οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να ορθοποδήσουν στο ενδεχόμενο αμερικανικής απεμπλοκής από τη Συμμαχία και να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα έναντι οποιασδήποτε απειλής.