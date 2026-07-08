Ραγδαίες εξελίξεις μετά τις δηλώσεις Τραμπ - Ακύρωσε το ταξίδι του στο Ισραήλ ο Χέγκσεθ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανατρέπει τους διπλωματικούς σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον και αυξάνει τους φόβους για επιστροφή σε γενικευμένες πολεμικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χεγκσεθ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Ισραήλ, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ. Η εξέλιξη σημειώνεται την ώρα που η κρίση με το Ιράν βρίσκεται σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι, κατά την άποψή του, η συμφωνία εκεχειρίας με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει», μετά τις νέες ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της ιρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να έχει συναλλαγές μαζί της. Άφησε, ωστόσο, ένα μικρό παράθυρο ανοικτό για συνέχιση των επαφών, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες εφόσον το επιθυμούν οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους, κυρίως κατά μήκος των ιρανικών ακτών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τι σημαίνει η ακύρωση του ταξιδιού Χεγκσεθ

Η ακύρωση του ταξιδιού Χεγκσέθ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην ατζέντα των συναντήσεών του στο Ισραήλ βρίσκονταν η κατάσταση στο Ιράν αλλά και οι έντονες ισραηλινές αντιδράσεις στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο δίλημμα: εάν θα επιχειρήσει να διατηρήσει ανοικτό τον διπλωματικό δίαυλο με την Τεχεράνη ή εάν η νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν νέο γύρο μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εκεχειρία που είχε δημιουργήσει προσδοκίες αποκλιμάκωσης βρίσκεται πλέον ουσιαστικά στον αέρα, με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και τον Λευκό Οίκο να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του.