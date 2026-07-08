Νέα υπόσχεση Τραμπ: «Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη, τώρα προσπαθεί και για τα F-35»

Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να ανακατέψει την τράπουλα των γεωπολιτικών ισορροπιών προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ , πλέκοντας το εγκώμιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στάζοντας «χολή» για το Ιράν.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε ξεκάθαρη θέση για το μπρα ντε φερ ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ, ενώ αναφέρθηκε στην εξοπλιστική αναβάθμιση της Τουρκίας με τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 .

«Μου αρέσει ο Ερντογάν, δεν μου αρέσει το Ιράν»



Ο Τραμπ δεν μάσησε τα λόγια του, εκφράζοντας ανοιχτά την προτίμησή του προς τον Τούρκο Πρόεδρο και «αδειάζοντας» την Τεχεράνη.

«Δεν μου αρέσει πια το Ιράν. Παρόλο που δεν μου αρέσουν μερικοί από αυτούς, υπήρχαν πολύ πιο έξυπνοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, μου αρέσει ο Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα υπόσχεση Τραμπ: «Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη, τώρα παίρνει και τα F-35» pic.twitter.com/rwlzLSqV4D — Flash.gr (@flashgrofficial) July 8, 2026

Το «άδειασμα» σε Νετανιάχου για την Τουρκία



Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα και προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ισραήλ απέναντι στην Άγκυρα, ενώ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας: «Μου αρέσει ο Μπίμπι. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό που λέει ο Μπίμπι για την Τουρκία και τον Πρόεδρο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν συμπαθεί τον Νετανιάχου, και ο Νετανιάχου δεν συμπαθεί τον Ερντογάν. Είναι φυσιολογικό να μην συμπαθούν την Τουρκία, επειδή η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Τώρα προσπαθούν να αποκτήσουν και τα F-35».

Οι συγκεκριμένες αναφορές του Τραμπ, ειδικά για το κομμάτι των F-35, βάζουν «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, καθώς αποτυπώνουν το πώς βλέπει ο ίδιος την επόμενη μέρα των εξοπλιστικών και των συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή.