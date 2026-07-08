NATO: Μετά τις «αιχμές» η συμφωνία - Εξοπλιστικά 50 δισ. δολαρίων συμφώνησαν οι σύμμαχοι

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες αλλά και τις σαφείς «αιχμές» Τραμπ κατά μελών του ΝΑΤΟ, οι ηγέτες στην Άγκυρα κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της άμυνας της Συμμαχίας με νέες εξοπλιστικές προμήθειες άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν της συνόδου.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεσμεύονται επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 80 δισ. δολαρίων για το 2026 ενώ αναλαμβάνουν δέσμευση για αντίστοιχα ποσά και για το 2027 - κάτι που αν μη τι άλλο δείχνει πως ουδείς εντός της Συμμαχίας «ποντάρει» υπέρ της λήξης του πολέμου παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχοντας δίπλα του τον ηγέτη της Ουκρανίας, τόνισε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν αυτός ο πόλεμος να λήξει.

Οι Σύμμαχοι τόνισαν παράλληλα τη δέσμευσή τους επί του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ το οποίο αφορά στην επίθεση εναντίον ενός Συμμάχου κάτι που θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.