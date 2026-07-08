Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ υπενθύμισε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027, σημειώνοντας πως η κατασκευή των αεροσκαφών «έχει πρακτικά δρομολογηθεί» και η αγορά τους προχωράει κανονικά. Υπενθύμισε παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκσυγχρονισμένα F-16 Viper και θα φτάσει σύντομα τα 83, ενώ έχει παραλάβει 24 υπερσύγχρονα Rafale «με πολύ γρήγορες διαδικασίες».

Νομικά εμπόδια για την Τουρκία λόγω S-400

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και ερωτηθείς αν η Τουρκία μπορεί τελικά να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές άλλων χωρών, τονίζοντας όμως πως «δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, και σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Επισήμανε ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, καθώς η αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα θεωρείται από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ ευθέως ανταγωνιστική προς το ίδιο το πρόγραμμα F-35. Σημείωσε πως δεν δέχεται ανάλογους περιορισμούς στις επιλογές της Ελλάδας για τον εξοπλισμό των δικών της ενόπλων δυνάμεων.

Μητσοτάκης από Άγκυρα: «Οι Έλληνες πιλότοι στα F-35 μέσα στο 2027» pic.twitter.com/l83Xoq7Erj — Flash.gr (@flashgrofficial) July 8, 2026

Ερωτηθείς για το casus belli , ο Μητσοτάκης το χαρακτήρισε «ιστορική ανορθογραφία» που δεν συνάδει ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το κλίμα καλής γειτονίας που επιδιώκουν οι δύο χώρες να χτίσουν. Εκτίμησε ότι όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αντιλαμβάνονται πλέον ότι «έχει έρθει η ώρα να την αφήσουμε πίσω».

«Ο Τραμπ είχε δίκιο εδώ και οκτώ χρόνια»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε θέσει ορθά, «με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο», το ζήτημα της κατανομής βαρών εντός του ΝΑΤΟ ήδη από την πρώτη θητεία του, πριν από οκτώ χρόνια. Εκτίμησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, σημειώνοντας πως ο Τραμπ ήταν «πολύ θετικός» στην καταληκτική του τοποθέτηση στη Σύνοδο, καθώς οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του για αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες που το ΝΑΤΟ έχει θέσει για το 2035, τονίζοντας πως «βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν». Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα της Συμμαχίας ως «συνθήκη επιβίωσης» και ανέφερε τη σύνδεσή του με την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παρ. 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Ορμούζ και τιμές πετρελαίου

Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών πετρελαίου τον προβληματίζει, την εκτιμά όμως προσωρινή, καθώς παρακολουθεί τις τιμές «σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών» και βλέπει καθοδική τάση. Ανέφερε πως η Ελλάδα, ως «παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη» και συμμετέχουσα στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, θα ήταν παρούσα και σε αντίστοιχη επιχείρηση προστασίας της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ εφόσον της ζητηθεί, χωρίς κάτι τέτοιο να συζητείται προς το παρόν.