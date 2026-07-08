Ερντογάν: «Λάθος του Μητσοτάκη για τα F-35, o λαός μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το casus belli»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου, στο κλείσιμο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τα F35, την Ελλάδα που βρίσκεται στο πρόγραμμα αλλά και τα νομικά, όπως είπε, ζητήματα που υπάρχουν για την Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ρωτήθηκε συγκεκριμένα:

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί την πώληση των F-35 στην Τουρκία και πρόσθεσε ότι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης διαφωνίας για τα χωρικά ύδατα, η Ελλάδα βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Πώς αξιολογείτε αυτές τις δηλώσεις; Και, από διπλωματικής πλευράς, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διαδικασία απόκτησης των F-35» και απάντησε ως εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς, μέχρι σήμερα, αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα για την Ελλάδα; Όχι. Κι όμως, η Ελλάδα είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Η Ελλάδα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει ό,τι επιθυμεί. Η Τουρκία, από την άλλη, ήδη παράγει τέτοια συστήματα. Εκτός από το ότι τα παράγει, φυσικά έχει και το δικαίωμα να τα προμηθεύεται. Και εμείς συνεχίζουμε τις σχετικές διαβουλεύσεις με διάφορες χώρες του κόσμου και διαμορφώνουμε τα βήματά μας αναλόγως».

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας στην αγορά των αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία «δεν έχει θέση» στον κόσμο του.

REUTERS/Yves Herman

«Οι Τούρκοι δεν γνωρίζουν τι είναι το casus belli»

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το casus belli που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

«Σχετικά με το ζήτημα του casus belli, πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι. Αν τους ρωτούσες, δεν θα ήξεραν. Επομένως, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα ζητήματα. Και εμείς λέμε ήδη στους Έλληνες φίλους μας να μην απασχολούμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με τέτοια θέματα. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας το λύσουμε. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Κάθε φορά που το θέμα τίθεται στο τραπέζι, αυτό τους λέμε και έτσι συνεχίζουμε την πορεία μας» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας ενώ για τη «Γαλάζια Πατρίδα» είπε πως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Τουρκία



«Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο σε ό,τι αφορά τις θάλασσες, όταν χρειάζεται, θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και στο εσωτερικό μας, καθώς και στα χωρικά μας ύδατα, ακόμη και ως ονομασία» είπε χαρακτηριστικά.

«Επιτυχημένη η Σύνοδος του ΝΑΤΟ»

«Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία φιλοξενήσαμε στη χώρα μας για δεύτερη φορά μέσα σε 22 χρόνια και για πρώτη φορά στην πρωτεύουσά μας, την Άγκυρα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Είπε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωατλαντική ασφάλεια και θα έχει διαρκή σημασία για τη συμμαχία.



«Αυτή η ιστορική σύνοδος κορυφής, την οποία διοργανώσαμε σε μια εποχή που η ευρωατλαντική ασφάλεια δοκιμάζεται, διεξήχθη με τρόπο που θα διαμορφώσει το κοινό μας μέλλον», ανέφερε. Ο Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις στρατιωτικές και αμυντικές βιομηχανικές δυνατότητες της Τουρκίας, λέγοντας ότι η χώρα προηγείται πολλών συμμάχων του ΝΑΤΟ σε βασικούς τομείς. «Σήμερα, όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις στρατιωτικές δυνατότητες και την αμυντική βιομηχανία που τις υποστηρίζει, είμαστε πολύ μπροστά από πολλούς συμμάχους», είπε.

«Να καθίσουμε να συζητήσουμε για το Αιγαίο»

Σε ερώτηση που του έγινε για τα θέματα του Αιγαίου, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε: «Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων, και ιδίως εκείνων που αφορούν το Αιγαίο Πέλαγος. Συν Θεώ, οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα καθίσουν αρχικά να συζητήσουν το θέμα και, στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα πράξουμε το ίδιο εγώ και ο Μητσοτάκης. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να δηλώσω με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι η επίλυση του ζητήματος των χωρικών υδάτων αποτελεί, πρωτίστως, ευθύνη των ηγετών. Συμμερίζομαι και εγώ αυτή την άποψη».