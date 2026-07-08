Μητσοτάκης στο A Haber: «Η μόνη διαφορά Ελλάδας - Τουρκίας η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών»

«Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στον συντονιστή εκπομπών του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου A Haber, Orhan Sali, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να επιλυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει υπάρξει πρόοδος στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου και στο πρόγραμμα της ταχείας βίζας για επισκέπτες από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές, επανέλαβε ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι το μοναδικό ζήτημα που εκκρεμεί, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι, ακόμη και αν η διαφορά δεν επιλυθεί άμεσα, αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τη συνεργασία των δύο χωρών σε άλλα πεδία.

Τέλος, αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εκφράζοντας θετικά σχόλια για τη διοργάνωση και την τουρκική φιλοξενία.