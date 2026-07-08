Μπακλαβάς, μαντί και ribeye στο τραπέζι των ηγετών του ΝΑΤΟ - Το μενού της Συνόδου

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Η τουρκική γαστρονομία βρίσκεται στο επίκεντρο του επίσημου δείπνου των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με ένα μενού που συνδυάζει παραδοσιακές συνταγές και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες.

Το δείπνο ξεκινά με πίτα (Pide) ψημένη σε ξυλόφουρνο, συνοδευόμενη από βούτυρο Τραπεζούντας και κηρήθρα με μέλι από το Χιζάν, ενώ ακολουθούν λαχανικά μπρεζέ με ελαιόλαδο και καμένο γιαούρτι από το Ντενιζλί.

Στα ορεκτικά περιλαμβάνονται επίσης τα παραδοσιακά μαντί (Manti), τα χαρακτηριστικά τουρκικά ζυμαρικά με γέμιση, που σερβίρονται με καμένο γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας από το Αϊάς.

Για το κυρίως πιάτο οι προσκεκλημένοι έχουν δύο επιλογές: λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα με μαστίχα από την Ούρλα και αμπελόφυλλα από το Τοκάτ ή αργοψημένο μοσχαρίσιο ribeye, συνοδευόμενο από καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και φρικέ με μανιτάρια μορχέλες.

Το επίσημο δείπνο ολοκληρώνεται με μπακλαβά με γάλα, αφρό φιστικιού Antep, παγωτό από το Καχραμανμαράς και περγαμόντο.