Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Τον υποδέχθηκε ο Ερντογάν
Ο πρωθυπουργός έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα της Τετάρτης, όπου συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας.
Η Άγκυρα φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τους ηγέτες των κρατών-μελών να καταφθάνουν στην τουρκική πρωτεύουσα για τις εργασίες της Συνόδου.
Λίγο πριν από τις 20:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Άγκυρα, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι.
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, είχαν μια σύντομη συνομιλία και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν, πριν από το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν στην Τουρκία η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.
Στην Άγκυρα μετέβη επίσης και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Μίλτων Νικολαΐδης, ο οποίος εκτελεί χρέη μεταφραστή του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της Συνόδου.