Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Τον υποδέχθηκε ο Ερντογάν

Η Άγκυρα φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τους ηγέτες των κρατών-μελών να καταφθάνουν στην τουρκική πρωτεύουσα για τις εργασίες της Συνόδου.

Λίγο πριν από τις 20:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Άγκυρα, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι.

WATCH: Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is welcomed in Ankara by the Mehter band performing "Ceddin Deden" ahead of the NATO summit dinner. pic.twitter.com/cel94gA78j — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, είχαν μια σύντομη συνομιλία και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν, πριν από το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν στην Τουρκία η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.

Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Στην Άγκυρα μετέβη επίσης και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Μίλτων Νικολαΐδης, ο οποίος εκτελεί χρέη μεταφραστή του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της Συνόδου.