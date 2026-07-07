Τελευταία έφτασε η Μελόνι στο δείπνο του Ερντογάν – Τα σχόλια για την καθυστερημένη άφιξή της

Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η τελευταία ηγέτης που έφτασε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.



Λόγω της καθυστερημένης άφιξης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έγινε δεκτή από τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν είχε μπεί ήδη μέσα στο παλάτι αφού υποδέχτηκε τους άλλους ηγέτες.





Η τελευταία άφιξη της Μελόνι δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία συνέδεσαν το γεγονός με το πρόσφατο επεισόδιο που είχε σημειωθεί μεταξύ της Ιταλίδας πρωθυπουργού και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Latest to arrive to the NATO dinner is Italian PM Meloni. Was she maybe thinking of not coming bc of Trump? pic.twitter.com/GOPAuIfYEs — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) July 7, 2026

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν στον τουρκικό Τύπο, η χρονική επιλογή της άφιξής της ενδέχεται να είχε διπλωματική διάσταση, καθώς περιόρισε το ενδεχόμενο μιας ανεπίσημης κατ' ιδίαν συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από την έναρξη του δείπνου.