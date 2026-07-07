Στην Άγκυρα για το ΝΑΤΟ ο Μητσοτάκης: «Καλοπληρωτής» η Ελλάδα, τα βλέμματα σε Τραμπ - Ερντογάν

Την εικόνα ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός του ΝΑΤΟ αλλά και μιας σταθεροποιητικής δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ιδίως μετά τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο θα επιδιώξει να εμπεδώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής άμυνας και εξηγούν ότι η χώρα μας προσέρχεται σε μία ακόμη κρίσιμη Σύνοδο «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας, που υλοποιούν ήδη τους στόχους για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ βάσει των συμφωνηθέντων στην περσινή Σύνοδο στη Χάγη της Ολλανδίας.

Μία από τις κυριότερες αποστολές της σημερινής Συνόδου είναι η αξιολόγηση της προόδου των Συμμάχων ως προς την υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης με το κλίμα να επιβαρύνουν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τα τελευταία 24ώρα, ο οποίος κατά την προσφιλή του τακτική κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι ακόμη και τώρα δεν συνεισφέρουν αρκούντως στη συλλογική άμυνα. Άλλωστε, το μέτωπο ανάμεσα στην αμερικανική διακυβέρνηση και πολλούς εκ των Ευρωπαίων συμμάχων, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι ιδιαιτέρως θερμό, μετά την άρνηση των σημαντικότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών να συνδράμουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση (Defence Investment Pledge) που συμφωνήθηκε το 2025 και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες, αλλά και τον επιπλέον στόχο του 1,5%.

Σε μία περίοδο, όπου η συζήτηση για τον δικαιότερο επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων βρίσκεται στον πυρήνα της διατλαντικής σχέσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες, που ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσματικότερα στη συλλογική της άμυνα, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση, ούτως ώστε να διαμορφώσει έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν, εξάλλου, ότι η θέση της Ελλάδος παραμένει σταθερή: μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποτελεί έναν ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο εταίρο, συμβάλλοντας τελικά σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ.

Tα ελληνικά «μάτια» στη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

Πάντως, η προσοχή της Αθήνας θα είναι εκ των πραγμάτων στραμμένη και στο σημερινό αμερικανοτουρκικό ραντεβού κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί να εκμεταλλευθεί την καλή προσωπική χημεία των δύο ηγετών προκειμένου να αποσπάσει σημαντικές συμφωνίες στο αμυντικό πεδίο.

Στην Αθήνα έχει ήδη προεξοφληθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρήσει μέσω της προμήθειας αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά Kaan να διασκεδάσει την απογοήτευση των Τούρκων για τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F35, συνθήκη που δεν πρόκειται να ανατραπεί παρά τις αφόρητες πιέσεις που ασκούνται στο παρασκήνιο όπως εκτίμησε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας χθες στη Βουλή.

Στην Αθήνα επικρατεί ψυχραιμία, καθώς κυβερνητικοί παράγοντες σημειώνουν ότι ακόμη και εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εκπέμψει μήνυμα... αγαθών προθέσεων ως προς την επάνοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αυτό θα είναι κενό περιεχομένου, καθώς είναι μάλλον απίθανο να παρακαμφθεί η αμερικανική νομοθεσία στο Κογκρέσο.

Επίσης, στην κυβέρνηση παρακολουθούν από κοντά και τις επίμονες προσπάθειες της Άγκυρας να μπει από τη χαραμάδα στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η συμβολή της είναι απαραίτητη για τη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. Και επί του προκειμένου, ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη συστήνουν ψυχραιμία, καθώς το ελληνικό βέτο παραμένει εν πλήρη ισχύ.