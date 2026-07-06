Ο FLASH στην Άγκυρα για την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Το τετ α τετ Τραμπ-Ερντογάν και οι «εκπλήξεις»

Σε καθεστώς αυστηρότατων μέτρων ασφαλείας βρίσκεται η Άγκυρα, η οποία φιλοξενεί την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεκάδες ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα βρεθούν στην τουρκική πρωτεύουσα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και στις εξελίξεις γύρω από τα F-35, την Ουκρανία και τις αμυντικές δαπάνες.

Η Άγκυρα βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης ασφαλείας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις κρίσιμες συναντήσεις των ηγετών.



Στο επίκεντρο βρίσκεται το τετ α τετ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα τα F-35, τον πόλεμο… pic.twitter.com/6T0mmsFFsc — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Η Τουρκία επιδιώκει επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του FLASH στην Τουρκία Νίκο Νανούρη, η αμυντική συνεργασία αναμένεται να αποτελέσει το βασικό θέμα των συνομιλιών μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον. Η τουρκική πλευρά επιδιώκει την άρση των κυρώσεων CAATSA, την επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, την προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN, αλλά και νέα προγράμματα συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Μάλιστα, υπάρχει φημολογία ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επιφυλάσσει μία έκπληξη και για τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ερωτηθείς αν μεταβαίνει στην Τουρκία έχοντας ως «δώρο» τα F-35, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Έτσι νομίζω. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι άνθρωποι δεν τον υπολογίζουν, αλλά είναι πραγματικά ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Μάλλον θα κάνω κάτι που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο».

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, ενώ τη Δευτέρα προηγήθηκε συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη Τομ Μπάρακ.

Εμπόριο, ενέργεια και περιφερειακές εξελίξεις

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 100 δισ. δολάρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην ενεργειακή συνεργασία, μετά το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια που υπεγράφη το 2025 στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Συρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Γάζα, αλλά και ζητήματα που αφορούν την τρομοκρατία και τη δράση της FETÖ.

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Το πρόγραμμα του Τραμπ στην Άγκυρα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην Άγκυρα την Τρίτη στις 14:15.

Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα παραστεί στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Στη Σύνοδο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έναν χρόνο μετά τις αποφάσεις της Χάγης για την ενίσχυση των συλλογικών αμυντικών δεσμεύσεων. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα είναι η πορεία υλοποίησης του στόχου για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ενώ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται ως μία από τις χώρες που ήδη υπερβαίνουν τους νατοϊκούς στόχους, με αμυντικές δαπάνες που εκτιμάται ότι φτάνουν το 3,6% του ΑΕΠ το 2026.

Παράλληλα, η Αθήνα αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας, ως συμπληρωματικού πυλώνα του ΝΑΤΟ και όχι ως ανταγωνιστικού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους ηγέτες της Συμμαχίας, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα

Η τουρκική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διεξαγωγή της Συνόδου. Περίπου 500.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ ειδικά θωρακισμένα οχήματα και λιμουζίνες εγχώριας κατασκευής έχουν επιστρατευθεί για τη μεταφορά των ξένων ηγετών.

Μάλιστα, στην Άγκυρα έφτασε και το θωρακισμένο προεδρικό όχημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό ως «The Beast» (Το Θηρίο). Το όχημα, το οποίο συγκαταλέγεται στα ασφαλέστερα κρατικά αυτοκίνητα παγκοσμίως

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 100 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν ενόψει της Συνόδου.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έδωσε το στίγμα των εργασιών, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Συμμαχίας για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών.

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Κεντρικό θέμα ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κεντρικά θέματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών.

Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για το επίπεδο συμμετοχής τους στις διεθνείς στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι, στη σκιά των εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων.