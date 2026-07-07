Τσεχία: Με δύο αντιπροσωπείες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ λόγω εγχώριας διαμάχης

Η εγχώρια σύγκρουση μεταξύ του προέδρου της Τσεχίας, Πετρ Παβέλ, και του πρωθυπουργού της χώρας, Αντρέι Μπάμπις, έγινε εμφανής στη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα στην Άγκυρα, καθώς η διαφωνία τους για το ποιος πρέπει να εκπροσωπήσει την Τσέχικη Δημοκρατία στη σύνοδο τούς οδήγησε τελικά να παραστούν με διαφορετικές αντιπροσωπείες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, πρώτος έφτασε ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις και η συνοδεία του, τον οποίο υποδέχτηκε ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ, ενώ λίγο αργότερα, με ένα δεύτερο αεροσκάφος της τσεχικής κυβέρνησης, προσγειώθηκε ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ, τον οποίο ανέλαβε να υποδεχτεί ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.



Η τσεχική κυβέρνηση δεν εξήγησε γιατί οι δύο άνδρες δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν μαζί, παρά το γεγονός ότι αναχώρησαν από το ίδιο αεροδρόμιο της Πράγας με διαφορά μικρότερη της μιας ώρας.

Το πιο πιθανό σενάριο για το γεγονός της ξεχωριστής εμφάνισής τους στη σύνοδο αποτελεί η προσωπική έχθρα μεταξύ των δύο ανδρών. Ο Πάβελ και ο Μπάμπις βρίσκονται σε κόντρα για τη σύνοδο κορυφής εδώ και μήνες. Παραδοσιακά, οι τσεχικές αντιπροσωπείες στο ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν τόσο τον πρωθυπουργό της χώρας ως επικεφαλής της κυβέρνησης, όσο και τον πρόεδρο ως αρχηγό του κράτους.



Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, ο Μπάμπις απαγόρευσε στον Πάβελ να παρευρεθεί στη σύνοδο, γεγονός που ώθησε τον Πάβελ να καταθέσει προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας. Το δικαστήριο εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα, διατάσσοντας ουσιαστικά τον Μπάμπις να επιτρέψει στον Πάβελ να πάει.



Επίσημα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι χρειαζόταν περισσότερο «χώρο» για να διαπραγματευτεί και να εξηγήσει γιατί η Τσεχία είναι μία από τις μόλις τρεις χώρες του ΝΑΤΟ που δεν πιάνουν τους τρέχοντες στόχους για τις αμυντικές δαπάνες.



Όμως, οι δύο άνδρες έχουν συγκρουστεί για πολλαπλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της κυβέρνησης να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες, καθώς και της άρνησης του Πάβελ να διορίσει έναν αμφιλεγόμενο πολιτικό στην κυβέρνηση του Μπάμπις.



Προσπαθώντας να εμποδίσει τον πρόεδρο να παρευρεθεί στη σύνοδο, ο Μπάμπις προσπαθούσε ξεκάθαρα να τον πλήξει εκεί που θα πονούσε περισσότερο, όπως σημειώνει το CNN, καθώς το ΝΑΤΟ αποτελεί εδώ και χρόνια το «γήπεδο» του Πάβελ. Ως αποστρατευμένος στρατηγός, ο Πάβελ είχε διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, μία από τις κορυφαίες θέσεις της συμμαχίας.