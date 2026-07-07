«Θα το σκεφθώ για τα F-35» λέει ο Τραμπ στον Ερντογάν μέσα στο «Λευκό Παλάτι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες δηλώσεις του μέσα στο «Λευκό Παλάτι» και έχοντας δίπλα του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Τουρκία την οποία χαρακτήρισε «πιστή στις ΗΠΑ».

Για το θέμα των F35 για το οποίο ρωτήθηκε ευθέως ο πρόεδρος Τραμπ δεν απάντησε ξεκάθαρα: «Έχουμε καλή χημεία, θα το σκεφτούμε» είπε ο αμερικανός πρόεδρος χωρίς να παραλείψει να διατυπώσει και πάλι αιχμές για το ΝΑΤΟ:

«Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία. Έχουν δικό μας εξοπλισμό και πολύ καλούς στρατιώτες. Σέβομαι πολύ τον Πρόεδρο, έχουμε μια πολύ καλή σχέση», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα των επαφών τους.

Στο επίκεντρο εμπόριο, άμυνα και το «αποδεκατισμένο» Ιράν



Οι συζητήσεις ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στην ενίσχυση των διμερών εμπορικών συναλλαγών όσο και στο στρατιωτικό σκέλος. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει ειδική αναφορά στο Ιράν.

«Θα μιλήσουμε για το εμπόριο, αλλά και για το στρατιωτικό σκέλος, καθώς και για το Ιράν, το οποίο αποδεκατίσαμε και δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. Θα έχουμε καλές συζητήσεις και θα κάνουμε σπουδαία πράγματα για τις χώρες μας», δήλωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση των συνομιλιών.

Τι είπε για τα F-35 και την «πιστή» Τουρκία



Ερωτηθείς για το φλέγον ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F35 –από το πρόγραμμα των οποίων είχε αποκλειστεί η Άγκυρα μετά την αγορά των ρωσικών S-400– ο Τραμπ δεν έδωσε καθαρή απάντηση:

«Για τα F-35 είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και θα το συζητήσουμε. Η Τουρκία ήταν μια χώρα πολύ πιο πιστή σε εμάς σε σχέση με άλλους και αυτό είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για άλλους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τουρκίας υπενθύμισε ότι η συζήτηση για τα F35 έχει γίνει πολλές φορές με τις ΗΠΑ και η Άγκυρα έχει λάβει δέσμευση για 5 αεροσκάφη. «Ο πρόεδρος Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του, πιστεύω ότι θα υπάρξει θετική απόφαση» προσέθεσε.

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Ο πρόεδρος Τραμπ έφθασε στο «Λευκό Παλάτι» συνοδεία Ιππικού και έγινε δεκτός από αγήματα στρατιωτών και την τελετουργική φρουρά με τις παραδοσιακές στολές.

BREAKING: President Trump has arrived in Ankara, Turkey for the NATO Summit, where he was welcomed by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan with a ceremonial motorcade. pic.twitter.com/MjqrwdcRTQ — Fox News (@FoxNews) July 7, 2026

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο JW Marriott, όπου θα παραμείνει για περίπου δύο ώρες.

Το βράδυ θα επιστρέψει στο Προεδρικό Μέγαρο για το επίσημο δείπνο που παραθέτουν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν, προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετά το δείπνο, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου δυόμισι ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.

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Η κρίσιμη συνάντηση

Πίσω από τις επίσημες φωτογραφίες και τις δηλώσεις, οι δύο ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα που τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Hürriyet, Χαντέ Φιράτ, στο τραπέζι θα βρεθούν οι κυρώσεις CAATSA, οι S-400, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο εκσυγχρονισμός των F-16, οι κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN, η νέα αμυντική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Συρία.

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«Ο Ερντογάν κάλεσε, ο Τραμπ έρχεται»

Η Χαντέ Φιράτ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ότι η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει επιφυλάξεις για τον ρόλο του ΝΑΤΟ και έχει ασκήσει έντονη κριτική στους συμμάχους που δεν αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Κατά την τουρκική ανάλυση, η παρουσία του στην Άγκυρα δείχνει αφενός ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική του σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο και αφετέρου ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον την Τουρκία όχι μόνο ως έναν δύσκολο σύμμαχο, αλλά και ως μια περιφερειακή δύναμη με αυξημένο στρατηγικό βάρος.

Οι κυρώσεις CAATSA και το μεγάλο «αγκάθι»

Κορυφαίο θέμα της συνάντησης αναμένεται να είναι οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία.

Οι κυρώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35 και σοβαρούς περιορισμούς στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η τουρκική πλευρά επιδιώκει να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Hürriyet ακόμη και αν ο Τραμπ επιδείξει πολιτική βούληση, η οριστική άρση των κυρώσεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Λευκό Οίκο, αλλά απαιτεί και τη συναίνεση του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις για την πολιτική της Άγκυρας.

Η Άγκυρα εκτιμά ότι τόσο οι δύο ηγέτες όσο και οι κυβερνήσεις τους έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να αναμένονται άμεσα αποτελέσματα.

KAAN, F-35 και F-16 στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN.

Η Τουρκία επιδιώκει την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων General Electric F110, αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι για τα πρώτα στάδια παραγωγής του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 9η Ιουλίου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία, καθώς εφόσον έως τότε δεν υπάρξει αρνητική παρέμβαση του Κογκρέσου, θα ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, να βρεθεί λύση για τους S-400, να πειστεί το Κογκρέσο, να συμφωνήσουν οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος και να αντιμετωπιστούν οι τεχνικές ανησυχίες ασφαλείας.

Αντίθετα, πιο άμεση προτεραιότητα για την τουρκική Πολεμική Αεροπορία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του στόλου των F-16. Η Άγκυρα επιδιώκει την προμήθεια 40 νέων F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού, σε πρόγραμμα ύψους περίπου 23 δισ. δολαρίων, το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή ένταξη του KAAN.