Εκνευρισμός στην Άγκυρα με τις δηλώσεις Μητσοτάκη: «Ξεπέρασε τα όρια»

Εκνευρισμός επικρατεί στην Τουρκία, μετά την αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού για το casus belli, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.



Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι ξεπέρασε τα όρια με την τοποθέτηση του για απειλή πολέμου από την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η τοποθέτηση αυτή βάζει σε κίνδυνο την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Σε δημοσίευμα του ahaber.com αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όριά του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ: "Η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία"» ενώ σημειώνεται επίσης: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια και προέβη σε σκανδαλώδεις δηλώσεις κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε δηλώσεις που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Εκφράζοντας την ανησυχία του για τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τις επαφές της με τις ΗΠΑ, ο Μητσοτάκης δήλωσε: «Η χώρα μου δέχεται ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Δεν θα σχολιάσω τη συζήτηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ σχετικά με τα F-35».