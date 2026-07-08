Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: Στην Κοζάνη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη.

Φωτο: Intime
Φωτο: Intime
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κοζάνη, όπου στις 12:00 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

Το ίδιο βράδυ, στις 20:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader