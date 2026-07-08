Μητσοτάκης: Στην Κοζάνη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κοζάνη, όπου στις 12:00 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

Το ίδιο βράδυ, στις 20:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.