Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 10 εναέρια

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (23/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι στην περιοχή Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Στο εν λόγω μήνυμα γίνεται έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Δερβένι Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα επειδή καπνοί κατευθύνονται προς εκεί.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο «Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου» στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά επιχειρούσαν πλέον 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Πλέον, στο σημείο συνδράμουν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 #πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος στη μάχη κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.