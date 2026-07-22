Δύο συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη

Συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιάς σε περιοχή του Αγρινίου, όπως και στη Νέα Μάκρη Αττικής, πραγματοποίησαν σήμερα ανακριτικά κλιμάκια της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περίπτωση του Αγρινίου, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζι και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, προκλήθηκε από αμέλεια ενός 43χρονου, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση τροχού κοπής μετάλλων. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του σώματος της Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.

Αναφορικά με την υπόθεση της Νέας Μάκρης, συνελήφθη επίσης ένας άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φοίνικα με Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς Κατηγορίας 5 (Ακραίος Κίνδυνος), κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την παράβαση του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Οι συλλήψεις από την αρχή του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 595 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 187 (87,79%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,21%) από πρόθεση.

Η υπηρεσία σημειώνει δε, πως παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, υπογραμμίζοντας πως η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και παροτρύνοντας ως εκ τούτου τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ