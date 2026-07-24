Κορωπί: Συνελήφθη 27χρονος για φωτιά που προκλήθηκε από ρευματοκλοπή

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο Κορωπί, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή και, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε δημιουργηθεί για ρευματοκλοπή.

Η φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, στην περιοχή του Κορωπίου, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος να κινητοποιείται άμεσα για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε.

Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος ημεδαπός είχε αναπτύξει παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μέσω της οποίας πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή.

Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ο αγωγός διαρρήχθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξερά χόρτα της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 27χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πάνω από 600 διοικητικά πρόστιμα από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 218 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 192, ποσοστό 88,07%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 26, ποσοστό 11,93%, από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει, τέλος, ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας, καθώς και η αποφυγή εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.