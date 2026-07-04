Τραμπ: «Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να γίνει ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν πολύ καλή σχέση και συνεργασία, ενώ αναφερόμενος στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε τη χαρακτηριστική δήλωση: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό». Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς έγινε λίγες ημέρες πριν από την πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουάσιγκτον.