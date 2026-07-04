Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ζήτησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Φωτ. αρχείου REUTERS
Φωτ. αρχείου REUTERS
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να γίνει ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν πολύ καλή σχέση και συνεργασία, ενώ αναφερόμενος στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε τη χαρακτηριστική δήλωση: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό». Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς έγινε λίγες ημέρες πριν από την πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουάσιγκτον.

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