Στους πρόποδες του όρους Ράσμορ θα γιορτάσει τα 250 χρόνια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί την Παρασκευή (3/7) την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας.

Η πρώτη ομιλία θα πραγματοποιηθεί στους πρόποδες του Όρους Ράσμορ, στη Νότια Ντακότα, με φόντο τα εμβληματικά γλυπτά τεσσάρων ιστορικών Αμερικανών προέδρων: Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούζβελτ.

Ανήμερα της 4ης Ιουλίου, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στο National Mall, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Salute America 250 Celebration & Fireworks».

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν με ένα μεγάλο σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει ως «το μεγαλύτερο στην ιστορία».

«Παρεμπιπτόντως, στις 4 Ιουλίου θα έχει περίπου περίπου 41 βαθμούς Κελσίου και θα πάω και θα εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη (1/7).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac, το 61% των Αμερικανών εκτιμά ότι οι ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται σήμερα στα ιδανικά της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας του 1776, αποτυπώνοντας το κλίμα προβληματισμού στη χώρα.