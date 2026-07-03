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Κόσμος Ουάσιγκτον ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ντόναλντ Τραμπ

Στους πρόποδες του όρους Ράσμορ θα γιορτάσει τα 250 χρόνια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ

Εκδηλώσεις με φόντο το Όρος Ράσμορ και το National Mall – Καύσωνας έως 40°C στην αμερικανική πρωτεύουσα.

ΦΩΤΟ: Reuters
ΦΩΤΟ: Reuters
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί την Παρασκευή (3/7) την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας.

Η πρώτη ομιλία θα πραγματοποιηθεί στους πρόποδες του Όρους Ράσμορ, στη Νότια Ντακότα, με φόντο τα εμβληματικά γλυπτά τεσσάρων ιστορικών Αμερικανών προέδρων: Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούζβελτ.

Ανήμερα της 4ης Ιουλίου, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στο National Mall, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Salute America 250 Celebration & Fireworks».

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν με ένα μεγάλο σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει ως «το μεγαλύτερο στην ιστορία».

«Παρεμπιπτόντως, στις 4 Ιουλίου θα έχει περίπου περίπου 41 βαθμούς Κελσίου και θα πάω και θα εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη (1/7).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac, το 61% των Αμερικανών εκτιμά ότι οι ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται σήμερα στα ιδανικά της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας του 1776, αποτυπώνοντας το κλίμα προβληματισμού στη χώρα.

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