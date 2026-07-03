Σπάνιο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρέθηκε 250 χρόνια μετά

Μία ανακάλυψη με τεράστια ιστορική αξία έκαναν εθελοντές στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας, όταν εντόπισαν ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο παρέμενε ξεχασμένο σε αρχειακό υλικό για περισσότερους από δύο αιώνες.

Το έγγραφο εντοπίστηκε στα Εθνικά Αρχεία στο Κιου του δυτικού Λονδίνου από τον εθελοντή Μάικλ Σκαρ, ο οποίος στα τέλη Μαΐου καταλογογραφούσε για πρώτη φορά μια σειρά εγγράφων του 18ου αιώνα. Ξεφυλλίζοντας αλληλογραφία του Βασιλικού Ναυτικού, αντίκρισε τις γνώριμες πρώτες λέξεις: «Στο Κογκρέσο, 4 Ιουλίου 1776. Διακήρυξη των αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...».

Η ανακάλυψη αποδείχθηκε εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα από τα μόλις 11 σωζόμενα αντίγραφα της λεγόμενης «εκτύπωσης του Έξετερ» (Exeter printing), ενώ είναι το μοναδικό γνωστό αντίγραφο που βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

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[ just discovered in May, 2026 ]



"It is one of just 11 original copies of the so-called 'Exeter' printing of The Declaration that are known to exist, and the only one identified outside the United States, the National Archives said on Thursday as it unveiled the find ahead of… https://t.co/1g6RugeyKW pic.twitter.com/DSbqWXeiet — Lotta Dots (@RogerBlumberg) July 3, 2026

Πώς κατέληξε στα βρετανικά αρχεία

Η ιστορία του εγγράφου είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με το ίδιο το ντοκουμέντο.

Σύμφωνα με τον Guardian, το αντίγραφο βρέθηκε ανάμεσα σε έγγραφα που είχαν κατασχεθεί από το αμερικανικό ιδιωτικό πολεμικό πλοίο Dalton, το οποίο συνελήφθη από βρετανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας τον Δεκέμβριο του 1776, λίγους μόλις μήνες μετά την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Ενώ άλλα σημαντικά έγγραφα του πλοίου παραδόθηκαν τότε στο Ναυτοδικείο του Βρετανικού Ναυαρχείου, το συγκεκριμένο αντίγραφο καταγράφηκε απλώς ως «άλλο έγγραφο» και ξεχάστηκε στα αρχεία του Βασιλικού Ναυτικού για περισσότερα από 200 χρόνια.

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο της Αμερικανικής Επανάστασης

Το συγκεκριμένο αντίγραφο τυπώθηκε στο Έξετερ της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ μεταξύ 16 και 19 Ιουλίου 1776, λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστή η Διακήρυξη που είχε υπογραφεί στις 4 Ιουλίου στη Φιλαδέλφεια.

Τέτοιες εκτυπώσεις είχαν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Τυπώνονταν γρήγορα, διανέμονταν άμεσα και στόχο είχαν να ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες για τη δημιουργία του νέου αμερικανικού κράτους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κυβερνήτης του Dalton, Ελεάζερ Τζόνσον, προμηθεύτηκε το αντίγραφο στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ, όπου το πλοίο είχε πραγματοποιήσει σύντομη στάση πριν αποπλεύσει.

Ο καπετάνιος που δήλωνε πολίτης των ΗΠΑ

Ο Ελεάζερ Τζόνσον θεωρείται ότι ήταν ένθερμος υποστηρικτής της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Μετά τη σύλληψή του από τους Βρετανούς δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου στο Πλίμουθ ότι ήταν πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μια δήλωση που εκείνη την εποχή αντιμετωπιζόταν από το βρετανικό Στέμμα ως πράξη προδοσίας.

Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα είχε διαβάσει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στο πλήρωμά του πριν από τον απόπλου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ρίσκαραν τη ζωή τους στον πόλεμο εναντίον της Βρετανίας.

Ένα πολύτιμο εύρημα με διεθνή σημασία

Το πλήρωμα του Dalton, αποτελούμενο από περίπου 120 άνδρες διαφορετικών εθνικοτήτων, μεταφέρθηκε μετά τη σύλληψή του στην Αγγλία και φυλακίστηκε στο Πλίμουθ. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας ελεύθερος μαύρος ναυτικός, ο Ντάνιελ Κοτλ, στοιχείο που φωτίζει ακόμη περισσότερο τη σύνθεση των πληρωμάτων κατά την περίοδο της Αμερικανικής Επανάστασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Εθνικών Αρχείων της Βρετανίας, Σολ Νασέ, χαρακτήρισε το εύρημα «ισχυρή υπενθύμιση ότι η ιστορία της Αμερικανικής Επανάστασης είναι βαθιά διατλαντική».

Όπως τόνισε, η αξία του εγγράφου δεν οφείλεται μόνο στη σπανιότητά του, αλλά και στη μοναδική διαδρομή που ακολούθησε: από ένα τυπογραφείο στο Νιου Χάμσαϊρ, σε ένα αμερικανικό πλοίο, στη σύλληψή του από τους Βρετανούς και τελικά στα κρατικά αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου παρέμεινε απαρατήρητο μέχρι σήμερα.

Η ανακάλυψη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, προσφέροντας ένα νέο και πολύτιμο κομμάτι στο παζλ της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών.