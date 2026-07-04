«Πύρινη» ομιλία Τραμπ: Αμερικανοί, προστατέψτε τις ελευθερίες μας από την «κομμουνιστική απειλή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια από την «κομμουνιστική απειλή», όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών Δημοκρατικών, στη διάρκεια ομιλίας του από το όρος Ράσμορ, την Παρασκευή 3 Ιουλίου.



Σε μια πατριωτική ομιλία ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό «θαύμα» και εξήρε το έργο των τεσσάρων προκατόχων του, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ: του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούζβελτ.



«Στεκόμαστε κάτω από το μνημείο αυτών των ηρώων, μια ομάδα πραγματικά απίστευτων ανθρώπων και δεσμευόμαστε ξανά να είμαστε ένα έθνος τόσο μεγάλο, τολμηρό, ευγενές και σπουδαίο όσο αυτοί οι Αμερικανοί γίγαντες και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνουμε», τόνισε.



Ωστόσο αμέσως προειδοποίησε ότι «η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με μια νέα επίθεση».



«Υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και τη μεγάλη μας επιτυχία», εκτίμησε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό», υπογράμμισε.



Αναφερόμενος στους «νεοφερμένους» ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την αντικομμουνιστική του ρητορική με την αντιμεταναστευτική, ένα κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας και της πολιτικής του, ενώ κάποια στιγμή στη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας σημείωσε ότι οι νεοφερμένοι στις ΗΠΑ θα πρέπει να διωχθούν.



«Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε προς όλους ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό (…) Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα!», είπε χαρακτηριστικά.



Ο Τραμπ επιλέγει συχνά τον τελευταίο καιρό αυτή τη ρητορική, καθώς πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.



«Μπορούμε να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τις χάσουμε», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Τέσσερις προοδευτικοί υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κέρδισαν στις προκριματικές εκλογές του κόμματος στην πόλη της Νέας Υόρκης και στο Κολοράντο. Προοδευτικοί υποψήφιοι έχουν επίσης σημειώσει νίκες στο Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ, το Οχάιο, την Πενσιλβάνια και το Τέξας.



Στην ομιλία του από το όρος Ράσμορ ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους «ριζοσπάστες και τους εξτρεμιστές» που «επιτίθενται στην απίστευτη ιστορία μας με την παραμικρή ευκαιρία».



«Τα τελευταία χρόνια γίνεται αναμφισβήτητα μια προσπάθεια να χάσουμε το αμερικανικό μας πνεύμα, να μας απομακρύνουν από την ιστορία μας», δήλωσε.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ