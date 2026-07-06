Ανεξαρτησία ΗΠΑ: Τι περιέχει η «κάψουλα των αναμνήσεων» που θα μείνει θαμμένη για άλλα 250 χρόνια

Όταν στις 4 Ιουλίου 2276 σκάψουν το χώμα στη Φιλαδέλφεια στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, οι επόμενες γενιές των Αμερικανών θα βρουν έναν επιβλητικό, μεταλλικό κύλινδρο με βάρος περισσότερο από 400 κιλά. Ο κύλινδρος είναι γεμάτος με εκατοντάδες αντικείμενα και έγγραφα από όλη την επικράτεια και θάφτηκε με την ευκαιρία της επετείου των 250 χρόνων από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σφραγισμένη ερμητικά στις αρχές του Ιουνίου, η ογκώδης κάψουλα που κατασκευάστηκε από ενισχυμένο ατσάλι θάφτηκε το Σάββατο στο πλαίσιο των εθνικών εορτασμών στην Φιλαδέλφεια, κοντά στο Pennsylvania State House, γνωστό ως Independence Hall, όπου υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776. Ημερομηνία που θα αποσφραγισθεί, η 4η Ιουλίου 2276. Αυτό δεν είναι το μόνο δώρο από το παρελθόν που επιφυλάσσει η σημερινή Αμερική στην Αμερική του μέλλοντος. Άλλη μία κάψουλα με οδηγία να αποσφραγισθεί μόνο την ημέρα της επετείου των 500 ετών από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της χώρας παρουσιάστηκε στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον πριν από λίγες μέρες χωρίς να αποκαλυφθεί το περιεχόμενό της.

Ένα κόκαλο φάλαινας, μία συνταγή, ένα iphone…

Η κάψουλα της Φιλαδέλφειας που θάφτηκε ακριβώς μπροστά στο Independence Hall είχε πριν αποκαλύψει τα μυστικά της. Οι 50 Πολιτείες και τα 5 αμερικανικά εδάφη (Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ, βόρειες Νήσοι Μαριάν, Σαμόα και Παρθένες Νήσοι), η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αλλά και αθλητικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί συνέβαλλαν όλοι στην συγκρότηση «μιας συμβολικής συλλογής που αντιπροσωπεύει τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με την Ρόζι Ρίος, επικεφαλής του America250, οργανισμού εντεταλμένου για τους εορτασμούς της επετείου.

Ποιο είναι, λοιπόν, το περιεχόμενο; Ενδεικτικά, το Ουινσκόνσιν επέλεξε ένα καφέ φτερό ενός αετού που συμμετείχε σε περισσότερες από 30 μάχες του Εμφυλίου, το Οχάιο ένα κομμάτι ύφασμα από το αεροπλάνο που πέταξαν το 1903 οι πρωτοπόροι της αεροπλοΐας αδελφοί Ράιτ, το Μέιν ένα κόκαλο από την φάλαινα του βόρειου Ατλαντικού που σήμερα συγκαταλέγεται στα απειλούμενα είδη.

Στον αντίποδα, άλλοι προτίμησαν δείγματα της σύγχρονης Αμερικής, όπως η Καλιφόρνια που επέλεξε να στείλει την απάντηση του Claude, ψηφιακού βοηθού της Anthropic, στην ερώτηση: «Γράψε την πρόβλεψή σου για το πώς θα είναι η Καλιφόρνια σε 250 χρόνια». Ο οργανισμός America250 αποφάσισε να βάλει στην κάψουλα ένα τελευταίας γενιάς πορτοκαλί iphone.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ευρηματικά τα περισσότερα, αντικείμενα που επελέγησαν είναι επιστολές και νομίσματα, ένας πλεκτός σελιδοδείκτης φτιαγμένος από τους Ουαμπανάκι, φυλή αυτοχθόνων Αμερικανών της ανατολικής ακτής, ένα διαμάντι από το Αρκάνσας (!), μια συνταγή για biscochito, ένα διάσημο μπισκότο με γλυκάνισο και κανέλα που φτιάχνουν στο Νιου Μέξικο, μια αναμνηστική καρφίτσα των Oklahoma City Thunders από το Κύπελλο του NBA του 2025. Προτάσεις όπως μία δερμάτινη μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου απορρίφθηκαν αφού δεν θα άντεχαν θαμμένα στο χώμα για 250 χρόνια.

Η σπαζοκεφαλιά της διάβρωσης

Κορυφαία πρόκληση στον δρόμο για την υλοποίηση της ιδέας: πώς προστατεύει κανείς ένα μεταλλικό αντικείμενο θαμμένο στο χώμα από τους αιώνες που θα περάσουν από πάνω του; Οι μηχανικοί του Εθνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (NIST) πέρασαν πολύ χρόνο πριν καταλήξουν στο σχήμα του κυλίνδρου φτιαγμένο από ενισχυμένο ατσάλι για να αντέξει στη διάβρωση από το έδαφος. Επόμενη πρόκληση: «Να κρατηθεί το περιεχόμενο της κάψουλας στεγνό». Για να αποφύγουν και αυτό το εμπόδιο, κατέληξαν σε μία προστατευτική μεταλλική καμπάνα που θα εμπεριέχει τον κύλινδρο δημιουργώντας ένα κενό αέρος προστατευτικό από το ενδεχόμενο εισροής νερού. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια-για να προστατευθεί πρωτίστως η συσκευή iphone- ένα στρώμα από ίνδιο, ένα εύπλαστο μέταλλο ικανό να γεμίζει και την παραμικρή αμυχή στο κάλυμμα, τοποθετήθηκε γύρω από όλο το σύστημα κάψουλας-καμπάνας και το σφράγισε ερμητικά.

Μια κάψουλα από το 1876

Τα έγγραφα τοποθετήθηκαν σε ειδικό σφραγισμένο παράρτημα στο εσωτερικό της κάψουλας για διπλή προστασία ενώ όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα βρίσκονται σε χάρτινα κουτιά. Οι μηχανικοί εκτιμούν πως το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι σε καλή κατάσταση σε 250 χρόνια αν και η επιστήμη δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του αιώνα.

Αυτό δεν είναι το πρώτο εγχείρημα τέτοιου είδους της Αμερικής. Μια κάψουλα που σχεδιάστηκε το 1876 για τα 100 χρόνια της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία περιείχε φωτογραφίες και βιβλία, αποσφραγίστηκε το 1976. Μία δεύτερη που είχε δημιουργηθεί για τα 200 χρόνια βρίσκεται στο κτίριο των Εθνικών Αρχείων και θα βρίσκεται εκεί και σε 50 χρόνια, το 2076, σύμφωνα τον οργανισμό America250. Η επικεφαλής του οργανισμού εξηγεί: «Θέλουμε να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές μια πραγματική αντίληψη για το ποιοι ήμαστε όταν γιορτάσαμε τα 250 χρόνια μας. Ποιες ήταν οι αξίες μας, τι καταφέραμε, πώς αντιλαμβανόμασταν εμείς τους εαυτούς μας».