Νέα Υόρκη: Υδροπλάνο προσθαλασσώθηκε ανώμαλα σε ποταμό - Εικόνες αγωνίας μέσα από την καμπίνα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν υδροπλάνο τύπου Kodiak 100 που μετέφερε οκτώ άτομα πραγματοποίησε ανώμαλη προσθαλάσσωση στον ποταμό East River, με αποτέλεσμα να παραμείνει μισοβυθισμένο λίγα λεπτά μετά την επαφή του με το νερό.

Το αεροσκάφος πλησίαζε τον τερματικό σταθμό Skyport, όταν –υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται από ισχυρούς ανέμους και αυξημένη θαλάσσια κίνηση– ήρθε σε απότομη επαφή με την επιφάνεια του ποταμού. Η πρόσκρουση προκάλεσε έντονη αναταραχή στο εσωτερικό της καμπίνας, με επιβάτες να αντιδρούν πανικόβλητοι.

Σκηνές έντασης μέσα στην καμπίνα

Βίντεο που καταγράφηκαν μέσα από το αεροσκάφος αποτυπώνουν τη στιγμή της προσθαλάσσωσης, με δυνατούς ήχους πρόσκρουσης και το υδροπλάνο να ταλαντεύεται πάνω στα κύματα πριν σταθεροποιηθεί με τη μία πλευρά του βυθισμένη.

Οι επιβάτες ακούγονται να αντιδρούν με φωνές και νευρικά σχόλια, ενώ το πλήρωμα έδωσε άμεσα οδηγίες για τη χρήση σωσιβίων και την παραμονή στη θέση τους μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία.

Διάσωση και έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών και των δύο πιλότων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί είναι ελαφροί, ωστόσο ορισμένοι επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά για ιατρικό έλεγχο.

«Υπήρχαν πολλά φέρι μποτ στην περιοχή και ενδέχεται να υπήρξε ριπή ανέμου την τελευταία στιγμή. Τα κύματα που δημιουργούν μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα κατά την προσθαλάσσωση», ανέφερε η εταιρεία.

Η πτήση, που εκτελούνταν από την Acadian Seaplanes μέσω της Blade Air, αποδίδει το περιστατικό στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και στην έντονη κυκλοφορία σκαφών στον ποταμό, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συνδυασμός ανέμων και κυμάτων από διερχόμενα φέρι να συνέβαλε στην ανώμαλη προσθαλάσσωση.