Σε κατάσταση συναγερμού η Νέα Υόρκη: «Λύγισε» ο ουρανοξύστης που ήταν τα γραφεία της Pfizer - Βίντεο

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν υπό κατασκευή ουρανοξύστης στο Μιντάουν παρουσίασε σοβαρά στατικά προβλήματα, προκαλώντας την άμεση εκκένωση των γύρω δρόμων για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο, όπου παλαιότερα στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία της Pfizer, παραμένει ασταθές, ενώ συνεχίστηκαν οι μετακινήσεις σε βασικά δομικά στοιχεία ακόμη και ώρες μετά τον πρώτο συναγερμό. Όπως έγινε γνωστό, μία κολόνα λύγισε στον 21ο όροφο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και άλλα σοβαρά προβλήματα στον φέροντα οργανισμό.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή», τονίζοντας ότι το κτίριο εξακολουθεί να παρουσιάζει αστάθεια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών, τουλάχιστον πέντε όροφοι έχουν υποστεί παραμόρφωση, με εμφανή καθίζηση κυρίως στο 21ο και 22ο επίπεδο.

This is what happens when you rush the biggest office-to-residential conversion in NYC history.

A $720 million construction loan from Madison Realty Capital, and they couldn’t even keep the structural columns from buckling? Nathan Berman’s Metro Loft and David Werner wanted to… pic.twitter.com/pL2P2mr7zu — April Color (@ColorApril) July 7, 2026

Ο 38ώροφος ουρανοξύστης βρίσκεται στη γωνία της 42ης Οδού με τη 2η Λεωφόρο, κοντά στο Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ. Το κτίριο ανακαινίζεται πλήρως, με στόχο να μετατραπεί σε συγκρότημα κατοικιών με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, ενώ τα σχέδια περιλαμβάνουν και την προσθήκη άνω των δώδεκα νέων ορόφων.

Φωτ.: Reuters

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε μετά από αναφορές για πτώση τούβλων στον δρόμο. Στο σημείο έσπευσαν περίπου 40 μονάδες, με 130 πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δάπεδα από τον 21ο έως τον 26ο όροφο είχαν πάρει κλίση.

Εργαζόμενος στο εργοτάξιο κατέγραψε τη ζημιά, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο και εξετάζουν την έκταση των στατικών προβλημάτων, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο κατάρρευσης ή νέου ατυχήματος.